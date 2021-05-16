Генштаб ВС Белоруссии: страны НАТО наращивают военную инфраструктуру у границ государства

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 14:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
Все новости
16 мая 14:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
Все новости

Генштаб ВС Белоруссии: страны НАТО наращивают военную инфраструктуру у границ государства

  /   Обновлено: 16 мая 2021 13:38
Армия
Генштаб ВС Белоруссии: страны НАТО наращивают военную инфраструктуру у границ государства
Федеральное агентство новостей

Минск, 16 мая. Североатлантический альянс совершенствует свою военную инфраструктуру у границ Белоруссии. Об этом заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС республики Игорь Король.

По словам Короля, военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась за последние четыре года. Военачальник подчеркивает, что на текущий момент на территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов и еще шесть находятся на стадии усовершенствования.

«Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны принять и разместить до 200 самолетов иностранных государств», — отметил Король.

Он также добавил, что все это делается с целью создания специальной инфраструктуры, которая позволит осуществить переброску войск ВС США на территорию Европы.

Ранее в СМИ рассказали, как страны НАТО выкрали пять советских военных разработок.

Командующий Северным флотом заявил о росте активности НАТО в Арктике, передает RT.

сша белоруссия нато генштаб
Комментировать
Самое популярное
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 187680 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 71888 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 70127 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 42351 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 30928 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Армия / Генштаб ВС Белоруссии: страны НАТО наращивают военную инфраструктуру у границ государства
Рейтинг@Mail.ru