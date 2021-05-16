Генштаб ВС Белоруссии: страны НАТО наращивают военную инфраструктуру у границ государства

Минск, 16 мая. Североатлантический альянс совершенствует свою военную инфраструктуру у границ Белоруссии. Об этом заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС республики Игорь Король.

По словам Короля, военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась за последние четыре года. Военачальник подчеркивает, что на текущий момент на территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов и еще шесть находятся на стадии усовершенствования.

«Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны принять и разместить до 200 самолетов иностранных государств», — отметил Король.

Он также добавил, что все это делается с целью создания специальной инфраструктуры, которая позволит осуществить переброску войск ВС США на территорию Европы.

Ранее в СМИ рассказали, как страны НАТО выкрали пять советских военных разработок.

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