В России могут ввести стандарты на тестирование кандидатов в чиновники

Москва, 16 мая. Правительство РФ одобрило проведение эксперимента по использованию оценочных заданий при тестировании кандидатов в госслужащие.

Постановление об эксперименте подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Сообщается, что инициатива коснется четырех ведомств — Минтруда, Росреестра, Минэнерго и Росздравнадзора.

В правительстве отметили, что нынешняя система отбора соискателей на государственные должности децентрализована, и каждое ведомство тестирует соискателей самостоятельно. Эксперимент покажет, есть ли необходимость внести стандарты в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ разработало план по снижению потребления табака в стране.