Переходное правительство открыло штаб-квартиру на юге Ливии

Триполи, 16 мая. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба выбрал город Вади аль-Баванис на юге страны для открытия штаб-квартиры. Представительство возглавит заместитель главы кабмина Рамадан Абу Джинн.

Два дня назад политик посетил муниципалитет в сопровождении мэра Али Окаши и ряда местных депутатов. Во время визита он ознакомился с главными проблемами южного региона и способами их преодоления.

В первую очередь Абу Джинн осмотрел фермерское предприятие по производству муки и кирпичный завод. Он пообщался с руководством и узнал о трудностях, с которыми сталкивается промышленность города.

После этого заместитель премьера провел заседание с депутатами муниципалитета, где его проинформировали о разрушенной инфраструктуре и плачевном состоянии главных дорог, связывающих районы Вади аль-Баванис.

По завершении визита Рамадан Абу Джинн пообещал, что приступит к решению всех проблем региона после открытия штаб-квартиры переходного Правительства национального единства на юге страны.

В начале мая ливийцы направили официальное письмо на имя премьер-министра с просьбой урегулировать ситуацию с нехваткой бензина и газа в отдаленных районах государства. С топливным кризисом столкнулись миллионы граждан.