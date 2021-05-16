Переходное правительство открыло штаб-квартиру на юге Ливии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 14:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
Все новости
16 мая 14:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
Все новости

Переходное правительство открыло штаб-квартиру на юге Ливии

Весь мир
Переходное правительство открыло штаб-квартиру на юге Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 16 мая. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба выбрал город Вади аль-Баванис на юге страны для открытия штаб-квартиры. Представительство возглавит заместитель главы кабмина Рамадан Абу Джинн.

Два дня назад политик посетил муниципалитет в сопровождении мэра Али Окаши и ряда местных депутатов. Во время визита он ознакомился с главными проблемами южного региона и способами их преодоления.

В первую очередь Абу Джинн осмотрел фермерское предприятие по производству муки и кирпичный завод. Он пообщался с руководством и узнал о трудностях, с которыми сталкивается промышленность города.

После этого заместитель премьера провел заседание с депутатами муниципалитета, где его проинформировали о разрушенной инфраструктуре и плачевном состоянии главных дорог, связывающих районы Вади аль-Баванис.

По завершении визита Рамадан Абу Джинн пообещал, что приступит к решению всех проблем региона после открытия штаб-квартиры переходного Правительства национального единства на юге страны.

В начале мая ливийцы направили официальное письмо на имя премьер-министра с просьбой урегулировать ситуацию с нехваткой бензина и газа в отдаленных районах государства. С топливным кризисом столкнулись миллионы граждан.

ливия штаб-квартира
Комментировать
Самое популярное
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 186057 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 71298 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 69077 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 41532 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 30866 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Весь мир / Переходное правительство открыло штаб-квартиру на юге Ливии
Рейтинг@Mail.ru