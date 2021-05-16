СМИ сообщили о блокировке счетов режиссера «Вратаря Галактики» из-за неуплаты налогов

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14:30
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Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
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Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
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Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
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Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
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СМИ сообщили о блокировке счетов режиссера «Вратаря Галактики» из-за неуплаты налогов

Шоу-бизнес
СМИ сообщили о блокировке счетов режиссера «Вратаря Галактики» из-за неуплаты налогов
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 16 мая. Режиссер фильма «Вратарь Галактики» Джаник Файзиев лишился доступа к банковским счетам из-за неуплаты налогов, пишут СМИ и Telegram-каналы.

На фантастическую киноленту «Вратарь Галактики» режиссер взял у государства субсидию в размере 600 миллионов рублей. Файзиев обещал вернуть 191 миллион рублей из этой суммы, однако не сделал этого из-за провала фильма в прокате.

Кроме того, по данным СМИ, кинематографист перестал платить налоги. Из-за этого заблокировали его счет в «СДМ-Банке».

«Вратарь Галактики» вышел на экраны в 2020 году. События фильма происходят в 2071 году после галактических войн, разрушивших Луну и изменивших климат Земли. Главной спортивной игрой будущего в фильме является космобол, который стал не просто соревнованием, но и средством спасения планеты.

По данным «Кинопоиска», бюджет ленты составил более 786 миллионов рублей. При этом собрать «Вратарь Галактики» смог лишь чуть более 1,4 миллиона долларов (свыше 104 миллионов рублей по текущему курсу).

Джаник Файзиев входил в правительственный совет по развитию отечественной кинематографии. Состав совета ранее обновился, и режиссера исключили оттуда.

режиссер файзиев Вратарь галактики
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Все новости / Шоу-бизнес / СМИ сообщили о блокировке счетов режиссера «Вратаря Галактики» из-за неуплаты налогов
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