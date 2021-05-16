СМИ сообщили о блокировке счетов режиссера «Вратаря Галактики» из-за неуплаты налогов

Москва, 16 мая. Режиссер фильма «Вратарь Галактики» Джаник Файзиев лишился доступа к банковским счетам из-за неуплаты налогов, пишут СМИ и Telegram-каналы.

На фантастическую киноленту «Вратарь Галактики» режиссер взял у государства субсидию в размере 600 миллионов рублей. Файзиев обещал вернуть 191 миллион рублей из этой суммы, однако не сделал этого из-за провала фильма в прокате.

Кроме того, по данным СМИ, кинематографист перестал платить налоги. Из-за этого заблокировали его счет в «СДМ-Банке».

«Вратарь Галактики» вышел на экраны в 2020 году. События фильма происходят в 2071 году после галактических войн, разрушивших Луну и изменивших климат Земли. Главной спортивной игрой будущего в фильме является космобол, который стал не просто соревнованием, но и средством спасения планеты.

По данным «Кинопоиска», бюджет ленты составил более 786 миллионов рублей. При этом собрать «Вратарь Галактики» смог лишь чуть более 1,4 миллиона долларов (свыше 104 миллионов рублей по текущему курсу).

Джаник Файзиев входил в правительственный совет по развитию отечественной кинематографии. Состав совета ранее обновился, и режиссера исключили оттуда.