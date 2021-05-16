В Вологде юнармейцы получили в подарок речной теплоход

Вологда, 16 мая. Участники вологодского отделения молодежного патриотического движения «Юнармия» получили в свое распоряжение настоящий речной теплоход.

Подробности данного события освещает пресс-служба движения «Юнармия». Торжественная церемония состоялась в Морском центре «Меридиан», который носит имя адмирала флота Советского Союза Кузнецова, в ней принял участие мэр Вологды Сергей Воропанов — именно он вручил юнармейцам корабельный штурвал.

Совет командиров городских юнармейских отрядов решил назвать теплоход «Юнармеец Вологды». Судно оборудовано всем необходимым для размещения участников движения во время образовательных походов и патриотических акций.

Ранее стало известно, что белгородские юнармейцы провели тактические учения.

Об открытии в торговых центрах Вологды пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции информировал RT.