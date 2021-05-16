Украинский журналист усомнился в скорой встрече Путина и Зеленского

Киев, 16 мая. Возможные переговоры президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского вряд ли пройдут в ближайшее время.

По словам представителя киевской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналиста Сергея Гармаша, российский лидер не согласится на встречу, если Зеленский будет говорить об урегулировании обстановки в Донбассе. Однако украинской стороне необходимо обсудить эту тему, считает он.

Журналист подчеркнул, если президент Украины не затронет тему стабилизации обстановки на востоке страны на переговорах с Путиным, то это будет означать признание Зеленским того, что ситуация в Донбассе является внутригосударственной проблемой.

В России ранее сочли спешку Зеленского по встрече с Путиным признаком существования проблем на Украине.