Нижегородцы простились с девочкой, убитой маньяком Чикатило

Нижний Новгород, 16 мая. Десятки людей пришли проводить в последний путь 12-летнюю школьницу, которую жестоко убил Сергей М., маньяк по кличке Чикатило. Похороны проходят в селе Большое Козино.

У храма, где отпевали девочку-подростка, и у подъезда ее дома дежурили сотрудники скорой помощи.

В поисках пропавшей юной жительницы принимали участие оперативники и неравнодушные горожане. Тело школьницы нашли в лесополосе недалеко от поселка. По подозрению в убийстве задержан 49-летний местный житель.

Накануне суд арестовал подозреваемого, который рассказал правоохранителям, что затащил девочку в лес, когда она шла домой из школы, а затем нанес ей удары ножом в шею. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщал ФАН.