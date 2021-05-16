Польский делегат Евровидения сдал положительный тест на коронавирус

Роттердам, 16 мая. Представитель польской делегации музыкального конкурса «Евровидение» сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.

Как сообщается на официальном сайте Евровидения, COVID-19 выявили у польского делегата в ходе планового тестирования 15 мая. Мужчину отправили на самоизоляцию.

Певец RAFAŁ, который представит Польшу на конкурсе, а также остальные участники делегации, сдадут тесты повторно. Пока им запрещено контактировать как между собой, так и с представителями других стран-участниц. Кроме того, делегации не будет на церемонии открытия 16 мая.

Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. От России на конкурсе выступит певица Манижа. Участники песенного конкурса ранее оценили композицию Russian Woman, с которой исполнительница представит нашу страну.