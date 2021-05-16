Появился трейлер сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 14:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
13:55
Весь мир
Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах
Все новости
16 мая 14:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
13:55
Весь мир
Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах
Все новости

Появился трейлер сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли

Шоу-бизнес
Появился трейлер сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли
кадр из фильма «Анна Болейн»

Лос-Анджелес, 16 мая. На YouTube-канале Empire Magazine появился дебютный трейлер исторического мини-сериала «Анна Болейн», в котором главную роль исполнила темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.

Производством сериала занимался телеканал Channel 5. Создатели заявили, что проект получился настоящим психологическим триллером. Сюжет подробно рассказывает о последних месяцах жизни второй супруги короля Генриха VIII — Анны Болейн, ради которой он развелся с первой женой.

Болейн пыталась всеми способами устроить хорошее будущее для своей дочери Елизаветы и одновременно бросить вызов патриархату. В возрасте 34 лет она была обезглавлена по приказу своего короля. Главную роль исполнила темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, известная по сериалам «Настоящая кровь» и «Последний корабль».

Выбор актрисы на роль Анны Болейн вызвал неоднозначную реакцию. Многие пользователи Сети назвали такой кастинговый поворот «полным абсурдом». Кроме того, они критикуют и саму историческую трактовку Болейн, ведь она получилась в новом сериале ярой феминисткой. Однако есть и те, кто сочли проект очень прогрессивным и смелым. Режиссером сериала выступила Линси Миллер («Падение в мертвые воды»), а сценарий написала дебютантка Ив Хеддервик Тернер. Дата премьеры еще не назначена.

Ранее студия Sony Pictures Animation запустила рекламную кампанию и представила тизер четвертой части мультфильма «Монстры на каникулах». Фильм должен выйти на экраны уже летом этого года.

великобритания актриса сериал история анна болейн
Комментировать
Самое популярное
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 186057 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 71298 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 69077 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 41532 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 30866 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Шоу-бизнес / Появился трейлер сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли
Рейтинг@Mail.ru