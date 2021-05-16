Появился трейлер сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли

Лос-Анджелес, 16 мая. На YouTube-канале Empire Magazine появился дебютный трейлер исторического мини-сериала «Анна Болейн», в котором главную роль исполнила темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.

Производством сериала занимался телеканал Channel 5. Создатели заявили, что проект получился настоящим психологическим триллером. Сюжет подробно рассказывает о последних месяцах жизни второй супруги короля Генриха VIII — Анны Болейн, ради которой он развелся с первой женой.

Болейн пыталась всеми способами устроить хорошее будущее для своей дочери Елизаветы и одновременно бросить вызов патриархату. В возрасте 34 лет она была обезглавлена по приказу своего короля. Главную роль исполнила темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, известная по сериалам «Настоящая кровь» и «Последний корабль».

Выбор актрисы на роль Анны Болейн вызвал неоднозначную реакцию. Многие пользователи Сети назвали такой кастинговый поворот «полным абсурдом». Кроме того, они критикуют и саму историческую трактовку Болейн, ведь она получилась в новом сериале ярой феминисткой. Однако есть и те, кто сочли проект очень прогрессивным и смелым. Режиссером сериала выступила Линси Миллер («Падение в мертвые воды»), а сценарий написала дебютантка Ив Хеддервик Тернер. Дата премьеры еще не назначена.

Ранее студия Sony Pictures Animation запустила рекламную кампанию и представила тизер четвертой части мультфильма «Монстры на каникулах». Фильм должен выйти на экраны уже летом этого года.