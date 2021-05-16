Израиль готов сделать все для ликвидации «инфраструктуры террора» в секторе Газе

Москва, 16 мая. Израильская армия и власти предпримут все необходимые шаги для полного уничтожения «инфраструктуры террора» в секторе Газа.

Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. Ранее в секторе Газа подтвердили ликвидацию здания министерства труда, а также частичное разрушение министерства социального развития в результате атак ВВС со стороны государства.

«Пока вся инфраструктура террора не будет уничтожена, нет смысла заканчивать операцию», — отметил дипломат во время выступления на акции «С Израилем против террора».

Эскалация напряженности между Израилем и Палестиной вынудила главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля созвать экстренную конференцию. На встрече участники обсудят меры по нормализации обстановки на Ближнем Востоке. Мероприятие назначено на 18 мая в онлайн-формате.