ФАН публикует список пострадавших при наезде машины на остановку в Курске

Курск, 16 мая. Столкновение двух автомобилей привело к травмированию трех человек. Редакция ФАН выяснила, кто пострадал в ДТП, а также публикует фотографию с места происшествия.

Травмы получили женщина и ее шестилетний ребенок, а также еще одна девушка. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля ВАЗ не стал пропускать Hyundai Getz. В результате столкновения иномарку отбросило на остановку, где стояли люди. На место происшествия прибыли врачи и автоинспекторы, которые устанавливают все обстоятельства аварии.