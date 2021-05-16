Специалисты NASA выяснили, сколько времени потребуется для остановки опасного астероида

Вашингтон, 16 мая. Эксперты американского космического агентства NASA решили узнать, можно ли остановить угрожающий Земле астероид за шесть месяцев, и пришли к неутешительным выводам.

В апреле специалисты NASA и других космических агентств по всему миру столкнулись с тревожным гипотетическим сценарием: таинственный астероид был обнаружен на расстоянии 56 млн км от Земли и направлялся к ней. Столкновение ожидалось через шесть месяцев. В связи с этим эксперты попытались выяснить, как можно действовать при такой угрозе.

Расчеты показали, что у человечества нет шансов остановить космическое тело за это время, пишет Business Insider. По мнению специалистов, для предотвращения трагедии требуются не месяцы, а годы. В соответствии с самыми оптимистичными прогнозами, речь идет о промежутке от пяти до 10 лет.

В августе максимально сблизиться с Землей должен астероид 2016 AJ193 из группы Аполлонов. Ожидается, что он пролетит на расстоянии 3,4 млн км 21 числа.