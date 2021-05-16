Специалисты NASA выяснили, сколько времени потребуется для остановки опасного астероида

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16 мая 14:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
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Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
13:55
Весь мир
Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах
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Специалисты NASA выяснили, сколько времени потребуется для остановки опасного астероида

Общество
Специалисты NASA выяснили, сколько времени потребуется для остановки опасного астероида
Официальный сайт Роскосмоса

Вашингтон, 16 мая. Эксперты американского космического агентства NASA решили узнать, можно ли остановить угрожающий Земле астероид за шесть месяцев, и пришли к неутешительным выводам.

В апреле специалисты NASA и других космических агентств по всему миру столкнулись с тревожным гипотетическим сценарием: таинственный астероид был обнаружен на расстоянии 56 млн км от Земли и направлялся к ней. Столкновение ожидалось через шесть месяцев. В связи с этим эксперты попытались выяснить, как можно действовать при такой угрозе.

Расчеты показали, что у человечества нет шансов остановить космическое тело за это время, пишет Business Insider. По мнению специалистов, для предотвращения трагедии требуются не месяцы, а годы. В соответствии с самыми оптимистичными прогнозами, речь идет о промежутке от пяти до 10 лет.

В августе максимально сблизиться с Землей должен астероид 2016 AJ193 из группы Аполлонов. Ожидается, что он пролетит на расстоянии 3,4 млн км 21 числа.

сша астероид nasa
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Все новости / Общество / Специалисты NASA выяснили, сколько времени потребуется для остановки опасного астероида
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