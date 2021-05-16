Японские ученые предложили два метода обнаружения новых форм жизни

Токио, 16 мая. Ученые из разных стран мира активно изучают возможность обнаружения новых форм жизни. Специалисты из Японии предложили новые методики работы.

Исследователи не исключают, что жизнь на других планетах могла развиваться не так же, как на Земле. Исходя из этого предположения следует, что доставленные с других космических тел образцы могут не указывать наличие там биологических образцов.

Для решения этого вопроса специалисты из Японии предложили два метода — Фурье-преобразование и резонансную масс-спектрометрию, для изучения комплексных органических молекул. В итоге удалось установить, что молекулы органики имеют отличные отпечатки. Полученные данные пропустили через нейросеть за счет чего получилось классифицировать биологические и небиологические виды с точностью не менее 95%. Считается, что результаты в будущем помогут ученым найти внеземную жизнь, передают «Нескучные технологии».

Международная группа физиков описала полярное сияние нового типа. Работа проводилась под руководством исследователей из Университета Айовы в Соединенных Штатах.