Японские ученые предложили два метода обнаружения новых форм жизни

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 14:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
13:55
Весь мир
Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах
Все новости
16 мая 14:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
13:55
Весь мир
Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах
Все новости

Японские ученые предложили два метода обнаружения новых форм жизни

Наука
Японские ученые предложили два метода обнаружения новых форм жизни
pixabay.com

Токио, 16 мая. Ученые из разных стран мира активно изучают возможность обнаружения новых форм жизни. Специалисты из Японии предложили новые методики работы.

Исследователи не исключают, что жизнь на других планетах могла развиваться не так же, как на Земле. Исходя из этого предположения следует, что доставленные с других космических тел образцы могут не указывать наличие там биологических образцов.

Для решения этого вопроса специалисты из Японии предложили два метода — Фурье-преобразование и резонансную масс-спектрометрию, для изучения комплексных органических молекул. В итоге удалось установить, что молекулы органики имеют отличные отпечатки. Полученные данные пропустили через нейросеть за счет чего получилось классифицировать биологические и небиологические виды с точностью не менее 95%. Считается, что результаты в будущем помогут ученым найти внеземную жизнь, передают «Нескучные технологии».

Международная группа физиков описала полярное сияние нового типа. Работа проводилась под руководством исследователей из Университета Айовы в Соединенных Штатах.

ученые методы формы жизни
Комментировать
Самое популярное
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 186057 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 71298 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 69077 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 41532 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 30866 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Наука / Японские ученые предложили два метода обнаружения новых форм жизни
Рейтинг@Mail.ru