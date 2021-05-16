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16 мая 14:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
13:55
Весь мир
Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах
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Эксперты посоветовали воздержаться от покупки акций Tesla

Экономика
Эксперты посоветовали воздержаться от покупки акций Tesla
pixabay.com

Москва, 16 мая. Ценные бумаги производителя электрокаров за последние три месяца упали на 27%. Для сравнения: показатель NASDAQ 100 за этот же период сократился всего на 3%.

Ключевой вопрос сейчас заключается в том, стоит ли воспользоваться просадкой как возможностью купить акции Tesla дешевле. В краткосрочной перспективе эксперты советуют избежать такого решения, поскольку потенциальных драйверов не так много, пишет Ivesting.com.

На это указывает также финансовый отчет американской компании за первый квартал, который не дал особого представления о перспективах продаж на 2021 год. Кроме того, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, объем продаж Tesla в КНР упал относительно марта с 35 478 до 25 845 машин. Таким образом, неопределенность перспектив компании указывает, что инвесторам стоит пока отложить покупку акций.

Недавно американская Tesla прекратила принимать биткоин как единицу оплаты по причине ее неэкологичности. Временный отказ от цифровых монет подтвердил миллиардер Илон Маск.

tesla акции инвесторы
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Все новости / Экономика / Эксперты посоветовали воздержаться от покупки акций Tesla
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