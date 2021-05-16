Эксперты посоветовали воздержаться от покупки акций Tesla

Москва, 16 мая. Ценные бумаги производителя электрокаров за последние три месяца упали на 27%. Для сравнения: показатель NASDAQ 100 за этот же период сократился всего на 3%.

Ключевой вопрос сейчас заключается в том, стоит ли воспользоваться просадкой как возможностью купить акции Tesla дешевле. В краткосрочной перспективе эксперты советуют избежать такого решения, поскольку потенциальных драйверов не так много, пишет Ivesting.com.

На это указывает также финансовый отчет американской компании за первый квартал, который не дал особого представления о перспективах продаж на 2021 год. Кроме того, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, объем продаж Tesla в КНР упал относительно марта с 35 478 до 25 845 машин. Таким образом, неопределенность перспектив компании указывает, что инвесторам стоит пока отложить покупку акций.

Недавно американская Tesla прекратила принимать биткоин как единицу оплаты по причине ее неэкологичности. Временный отказ от цифровых монет подтвердил миллиардер Илон Маск.