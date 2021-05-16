ВВС Израиля уничтожили здание Министерства труда сектора Газа

Газа, 16 мая. Здание Министерства труда сектора Газа практически полностью разрушено в результате удара израильской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Правительства сектора Газа.

Здание министерства труда было расположено на улице Ас-Саура в центре города Газа. В результате удара ВВС Израиля также серьезно пострадало здание министерства социального развития и дома, которые находятся поблизости.

«Бомбардировки правительственных зданий являются явным нарушением международных норм и законов, а также прямым нападением на международные стандарты и ценности», — заявил секретарь правительственной информационной службы сектора Газа Саляма Мааруф.

Ранее стало известно, что движение ХАМАС выпустило из сектора Газа по территории израильских городов не менее 120 ракет за сутки.