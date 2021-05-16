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новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
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Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
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Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
13:55
Весь мир
Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах
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ВВС Израиля уничтожили здание Министерства труда сектора Газа

  /   Обновлено: 16 мая 2021 13:45
Армия
ВВС Израиля уничтожили здание Министерства труда сектора Газа
Global Look Press  /  Yasser Qudih / XinHua

Газа, 16 мая. Здание Министерства труда сектора Газа практически полностью разрушено в результате удара израильской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Правительства сектора Газа.

Здание министерства труда было расположено на улице Ас-Саура в центре города Газа. В результате удара ВВС Израиля также серьезно пострадало здание министерства социального развития и дома, которые находятся поблизости.

«Бомбардировки правительственных зданий являются явным нарушением международных норм и законов, а также прямым нападением на международные стандарты и ценности», — заявил секретарь правительственной информационной службы сектора Газа Саляма Мааруф.

Ранее стало известно, что движение ХАМАС выпустило из сектора Газа по территории израильских городов не менее 120 ракет за сутки.

израиль хамас сектор газа
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