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16 мая 14:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
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Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
13:55
Весь мир
Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах
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Аналитик NI: модернизация Су-34 отражает уроки, полученные ВКС России в Сирии

Армия
Аналитик NI: модернизация Су-34 отражает уроки, полученные ВКС России в Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 16 мая. Россия не планирует отказываться от использования истребителей-бомбардировщиков Су-34, считает американский военный эксперт Себастьян Роблин.

В своем материале для издания The National Interest, перевод которого предоставила «ПолитРоссия», обозреватель написал, что один из российских авиаполков, дислоцированный в Челябинске, получил первую поставку переоснащенной модели сверхзвукового бомбардировщика Су-34. Этот самолет по кодификации НАТО имеет название Fullback, а также получил прозвище «Утконос» из-за сплюснутого носа.

Американский аналитик подчеркнул, что ВКС РФ не потеряли ни одного Су-34 во время операции в Сирии. И потому решение о его модернизации является результатом уроков, которые вынесла для себя РФ в САР. Роблин полагает, что переоснащение бомбардировщика происходила по концепции двух предложенных, но не реализованных вариантов самолета.

Хотя возвращение к истребителю времен холодной войны, равно как и к бомбардировщику F-111 в США, выглядит не слишком логичным, аналитик указал, что боевой опыт самолетов доказал их эффективность и подтолкнул к модернизации.

Ранее RT передавал, что террористы совершили 37 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. В это же время российские Су-34 и Су-24 нанесли удары по подземным коммуникациям боевиков в так называемой Белой пустыне в сирийской провинции Хомс.

сша вкс рф су-34
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