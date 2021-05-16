Аналитик NI: модернизация Су-34 отражает уроки, полученные ВКС России в Сирии

Вашингтон, 16 мая. Россия не планирует отказываться от использования истребителей-бомбардировщиков Су-34, считает американский военный эксперт Себастьян Роблин.

В своем материале для издания The National Interest, перевод которого предоставила «ПолитРоссия», обозреватель написал, что один из российских авиаполков, дислоцированный в Челябинске, получил первую поставку переоснащенной модели сверхзвукового бомбардировщика Су-34. Этот самолет по кодификации НАТО имеет название Fullback, а также получил прозвище «Утконос» из-за сплюснутого носа.

Американский аналитик подчеркнул, что ВКС РФ не потеряли ни одного Су-34 во время операции в Сирии. И потому решение о его модернизации является результатом уроков, которые вынесла для себя РФ в САР. Роблин полагает, что переоснащение бомбардировщика происходила по концепции двух предложенных, но не реализованных вариантов самолета.

Хотя возвращение к истребителю времен холодной войны, равно как и к бомбардировщику F-111 в США, выглядит не слишком логичным, аналитик указал, что боевой опыт самолетов доказал их эффективность и подтолкнул к модернизации.

Ранее RT передавал, что террористы совершили 37 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. В это же время российские Су-34 и Су-24 нанесли удары по подземным коммуникациям боевиков в так называемой Белой пустыне в сирийской провинции Хомс.