В Нью-Йорке профессора университета уволили из-за чтения отрывка из романа Марка Твена

Нью-Йорк, 16 мая. Руководство католического университета Сент-Джонс в Нью-Йорке уволило профессора Ханну Берлинер Фишталь за чтение отрывка из романа Марка Твена «Паддинхед Уилсон». Преподаватель якобы процитировала слово, оскорбляющее афроамериканцев, об этом сообщает FOX News.

This is a perfect example of "cancel culture" and how institutions of higher learning are anything but that!!!



