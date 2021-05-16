В Нью-Йорке профессора университета уволили из-за чтения отрывка из романа Марка Твена

Нью-Йорк, 16 мая. Руководство католического университета Сент-Джонс в Нью-Йорке уволило профессора Ханну Берлинер Фишталь за чтение отрывка из романа Марка Твена «Паддинхед Уилсон». Преподаватель якобы процитировала слово, оскорбляющее афроамериканцев, об этом сообщает FOX News.

This is a perfect example of "cancel culture" and how institutions of higher learning are anything but that!!!



St. John's professor allegedly fired for reading racial slur from Mark Twain book https://t.co/d21CuZoHcV via @nypmetro — Reynold Osweg Bryan, Jr., MHSA, FACHE (@reynoldbryan11) May 15, 2021

В начале февраля Фишталь во время одного из дистанционных уроков прочитала отрывок из романа Твена, где один из героев говорит слово «нигер». Профессор сразу объяснила студентам, что писатель был одним из первых, кто использовал в своих произведениях настоящий диалект, и что она надеется, что это «никого не обидит». К тому же это слово действительно использовали в то время, которое описывается в романе.

Несмотря на меры предосторожности на следующий день Фишталь получила письмо от одной из учениц, в котором та обвинила преподавательницу в использование «неподобающего оскорбления».

«Это было ненужно и очень больно слышать», — написала студентка в письме.

Фишталь, в свою очередь, извинилась перед девушкой и организовала дискуссию со студентами. Во время дебатов часть учеников продолжала ее обвинять, некоторые встали на защиту преподавателя.

5 марта руководство университета Сент-Джонс приняло решение отстранить Фишталь от работы на время проведения расселения случившегося, а затем 29 апреля ее уволили. При этом пресс-секретарь вуза Брайан Браун отказался комментировать отстранение педагога, отметив только, что это произошло не из-за «чтения вслух романа Марка Твена».

Общественники из Фонда прав в образовании (FIRE) уже направили письмо к руководству вуза с требованием восстановить Фишталь.

Паддинхед Уилсон

Роман «Паддинхед Уилсон» был опубликован в 1894 году. Он рассказывает про рабыню, которая подменяет хозяйского ребенка своим, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь. Твен в своем произведении иронизирует над абсурдностью расизма и рабства, которые царили в Америке.