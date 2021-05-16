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16 мая 14:31
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новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
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14:05
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14:03
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Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
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13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
13:55
Весь мир
Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах
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В Нью-Йорке профессора университета уволили из-за чтения отрывка из романа Марка Твена

Весь мир
В Нью-Йорке профессора университета уволили из-за чтения отрывка из романа Марка Твена
 /  wikipedia.org

Нью-Йорк, 16 мая. Руководство католического университета Сент-Джонс в Нью-Йорке уволило профессора Ханну Берлинер Фишталь за чтение отрывка из романа Марка Твена «Паддинхед Уилсон». Преподаватель якобы процитировала слово, оскорбляющее афроамериканцев, об этом сообщает FOX News.

В начале февраля Фишталь во время одного из дистанционных уроков прочитала отрывок из романа Твена, где один из героев говорит слово «нигер». Профессор сразу объяснила студентам, что писатель был одним из первых, кто использовал в своих произведениях настоящий диалект, и что она надеется, что это «никого не обидит». К тому же это слово действительно использовали в то время, которое описывается в романе.

Несмотря на меры предосторожности на следующий день Фишталь получила письмо от одной из учениц, в котором та обвинила преподавательницу в использование «неподобающего оскорбления».

«Это было ненужно и очень больно слышать», — написала студентка в письме.

Фишталь, в свою очередь, извинилась перед девушкой и организовала дискуссию со студентами. Во время дебатов часть учеников продолжала ее обвинять, некоторые встали на защиту преподавателя.

5 марта руководство университета Сент-Джонс приняло решение отстранить Фишталь от работы на время проведения расселения случившегося, а затем 29 апреля ее уволили. При этом пресс-секретарь вуза Брайан Браун отказался комментировать отстранение педагога, отметив только, что это произошло не из-за «чтения вслух романа Марка Твена».

Общественники из Фонда прав в образовании (FIRE) уже направили письмо к руководству вуза с требованием восстановить Фишталь.

Паддинхед Уилсон

Роман «Паддинхед Уилсон» был опубликован в 1894 году. Он рассказывает про рабыню, которая подменяет хозяйского ребенка своим, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь. Твен в своем произведении иронизирует над абсурдностью расизма и рабства, которые царили в Америке.

сша расизм увольнение
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