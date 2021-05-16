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Снова на рисе и макаронах: Эрдоган сделал все, чтобы отбросить Турцию в девяностые
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16 мая 17:33
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новостей
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
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17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
17:04
Общество
Памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам появится в Ростове-на-Дону
17:02
Происшествия
«Приора» в Дагестане попала под поезд из Москвы
17:01
Армия
В США рассказали, что делает российского «Медведя» угрозой для Запада
17:00
Весь мир
Снова на рисе и макаронах: Эрдоган сделал все, чтобы отбросить Турцию в девяностые
Все новости

Снова на рисе и макаронах: Эрдоган сделал все, чтобы отбросить Турцию в девяностые

Весь мир
Снова на рисе и макаронах: Эрдоган сделал все, чтобы отбросить Турцию в девяностые
Федеральное агентство новостей  / 

По данным турецкого Агентства банковского регулирования и надзора (BDDK), за период пандемии COVID-19 количество вкладчиков банков с депозитами от 1 млн турецких лир (8,7 млн рублей) увеличилось на 36% до 300 662 человек. Доходы богатых стали выше доходов бедных в 8,3 раза, при этом за чертой бедности оказались более 11,6 млн человек.

В связи с колоссальной инфляцией семье из четырех человек для удовлетворения потребностей нужно не менее 9 тыс. лир (78,7 тыс. рублей) в месяц. Речь идет об аренде жилья, оплате коммунальных услуг, продуктов, покрытии расходов на транспорт, образование и здравоохранение.

Минимальный размер оплаты труда после уплаты налогов составляет 2 826 лир (24,7 тыс. рублей). С учетом того, что во многих семьях работает только один человек, этих средств катастрофически не хватает. В итоге малообеспеченным туркам пришлось пересмотреть свой рацион, заменив дорогое импортное мясо дешевыми макаронами и рисом.

Избыток пищи мешает тонкости ума

Ассоциация по защите прав потребителей в начале мая опубликовала результаты исследования о «доступе малообеспеченных граждан Турции к продуктам питания в период пандемии».

В соцопросе приняли участие люди с минимальной заработной платой, доходом ниже среднего и вообще без дохода (всего опрошено 173 домохозяйства).

До пандемии 18,5% опрошенных употребляли не менее 2 кг курицы в месяц, сейчас птицу могут позволить лишь 4% респондентов. До кризиса рыба была на столе у 10,4% участников опроса, а в настоящий момент морепродукты едят только 2,9%.

Основными продуктами питания бедных слоев населения стали чечевица, макароны, рис, бобы. 84% респондентов сообщили, что едят макароны несколько раз в неделю, до 75% возросло употребление булгура. Ситуация усугубляется тем, что у 80% опрошенных накопились долги.

Авторы исследования пришли к выводу, что проблема продовольственной безопасности страны связана с непропорциональным соотношением импорта/экспорта продуктов.

«Нужно отказаться от импорта основных продуктов питания, увеличить внутреннее производство. Приоритетом для властей должны быть поддержка малых фермерских хозяйств, а не компаний. Минимальную заработную плату следует поднять выше порога голода. Пособия по безработице необходимо увеличить и рассчитывать в соответствии с количеством членов семьи. Электричество, воду и природный газ можно временно сделать бесплатными», — предложили социологи.

Возникает резонный вопрос, где взять деньги на субсидии для бедных, когда казна Турции опустела? Огромный дефицит бюджета объясняется не только расходами на борьбу с коронавирусом, но и поддержку военных в Сирии, Ливии, Судане, Сомали, Афганистане, Палестине, Карабахе, Ираке.

К обескровленному бюджету присосались 3,6 млн сирийских беженцев (по официальной статистике), 70% которых женщины и дети. По неофициальной, в республике не менее 5 млн выходцев из Сирии.

Это дешевая рабочая сила, вытесняющая турецких граждан с рынка труда. В марте число безработных в республике достигло 4,23 млн человек (13,1%) Однако реальная цифра намного больше.

Импорт убивает фермерские хозяйства

Повышение цен на продукты питания также связано со структурными проблемами в сельском хозяйстве и животноводстве. Объемы производства пшеницы, бобовых, подсолнечника не увеличиваются.

В 2020-м в Турции собрали 20,5 млн тонн пшеницы, аналогичный урожай был в 1988 году. Но три десятка лет назад население страны составляло всего 53 млн человек, а в 2021-м перевалило за 85 млн человек.

Власти решили импортировать недостающий объем сельскохозяйственной продукции из других стран на условиях нулевых или сниженных таможенных пошлин. К примеру, Турция ввозит красное мясо из Венесуэлы, Боснии и Герцеговины, Франции, Литвы, Румынии и ряда других государств.

При этом фермерские хозяйства не могут конкурировать с импортной продукцией. Себестоимость произведенных внутри страны товаров выросла из-за 100% повышения цен на семена, удобрения и горючее. В связи с внешними факторами за последние 10 лет число фермерских хозяйств в республике сократилось с 1,1 млн до 600 тыс., а занятых в них работников — с 7,4 млн до 4,1 млн человек.

Последней каплей для турецких фермеров стал мартовский указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отмене таможенной пошлины на импорт ряда продуктов из Азербайджана, среди которых оказался и чай.

Земледельцы поняли, что ждать поддержки от правительства не стоит. Их негодование полностью разделяет депутат оппозиционной «Республиканской народной партии» в Трабзоне Ахмет Кая. Он заявил, что из соседнего государства завезли 300 тонн чая, хотя в самой республике «амбары полны».

«Тысячи людей в Ризе, Трабзоне, Гиресуне и Артвине живут за счет продажи чая. Объясните мне, почему вы подписали это решение об импорте? В Турции 122 тысячи тонн чая ждут на складах, 20 тысяч тонн, оставшихся с прошлых лет, заплесневели. Разве это справедливо по отношению к нашим производителям? Ситуация в сельском хозяйстве критическая. У фермеров нет денег на покупку удобрений, а банки уже не дают кредиты», — заявил Кая.

Олигархия и непотизм

Турецкая интеллигенция, глядя на все происходящее, справедливо замечает, что страна «вернулась в девяностые».

Проблемы народного хозяйства обусловлены тем, что государство самоустранилось от активного участия в развитии экономики. Вопреки главным принципам кемалистской идеологии — реформизму и этатизму (госконтроль экономики), Анкара отказалась от регуляции цен, процентных ставок, валютного курса.

Власти допустили иностранных инвесторов к предпринимательской деятельности. Страна погрязла в кредитах, полученных от Всемирного банка, Катара, Китая. Эксперты ожидают роста инфляции до пиковых отметок, как это было в восьмидесятых-девяностых годах (110% — в 1980-м, 104% — в 1994-м).

Именно в эти годы в Турции начался расцвет капитализма, бурный рост компаний, принадлежащих холдингам Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Rönesans Holding, Doğuş Holding. Владельцы этих финансовых конгломератов входят в сотню самых богатых граждан Турции, суммарно они владеют 100 млрд 400 млн долларов. Для сравнения, бюджет Турции в последние годы не превышает 800 млрд долларов.

И пока влиятельные кланы богатеют, а на руководящие посты в стране ставят близких к правящей партии людей, народу нечего есть. Ибо как говорится в Евангелии от Матфея: «всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет»...

турция экономика
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