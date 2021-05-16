Снова на рисе и макаронах: Эрдоган сделал все, чтобы отбросить Турцию в девяностые

По данным турецкого Агентства банковского регулирования и надзора (BDDK), за период пандемии COVID-19 количество вкладчиков банков с депозитами от 1 млн турецких лир (8,7 млн рублей) увеличилось на 36% до 300 662 человек. Доходы богатых стали выше доходов бедных в 8,3 раза, при этом за чертой бедности оказались более 11,6 млн человек.

В связи с колоссальной инфляцией семье из четырех человек для удовлетворения потребностей нужно не менее 9 тыс. лир (78,7 тыс. рублей) в месяц. Речь идет об аренде жилья, оплате коммунальных услуг, продуктов, покрытии расходов на транспорт, образование и здравоохранение.

Минимальный размер оплаты труда после уплаты налогов составляет 2 826 лир (24,7 тыс. рублей). С учетом того, что во многих семьях работает только один человек, этих средств катастрофически не хватает. В итоге малообеспеченным туркам пришлось пересмотреть свой рацион, заменив дорогое импортное мясо дешевыми макаронами и рисом.

Избыток пищи мешает тонкости ума

Ассоциация по защите прав потребителей в начале мая опубликовала результаты исследования о «доступе малообеспеченных граждан Турции к продуктам питания в период пандемии».

В соцопросе приняли участие люди с минимальной заработной платой, доходом ниже среднего и вообще без дохода (всего опрошено 173 домохозяйства).

Turkey: poll shows one in four people live below poverty line – General news https://t.co/v2CK0QmHXu — ExBulletin (@ExBulletinUk) May 12, 2021

До пандемии 18,5% опрошенных употребляли не менее 2 кг курицы в месяц, сейчас птицу могут позволить лишь 4% респондентов. До кризиса рыба была на столе у 10,4% участников опроса, а в настоящий момент морепродукты едят только 2,9%.

Основными продуктами питания бедных слоев населения стали чечевица, макароны, рис, бобы. 84% респондентов сообщили, что едят макароны несколько раз в неделю, до 75% возросло употребление булгура. Ситуация усугубляется тем, что у 80% опрошенных накопились долги.

New webinar of Global Hope Festival, organized by Turkuvaz Media Group’s InBusiness magazine in Turkey, focuses on ways to end poverty and hunger as sustainability goalhttps://t.co/c6jo6PMrju — DAILY SABAH (@DailySabah) May 4, 2021

Авторы исследования пришли к выводу, что проблема продовольственной безопасности страны связана с непропорциональным соотношением импорта/экспорта продуктов.

«Нужно отказаться от импорта основных продуктов питания, увеличить внутреннее производство. Приоритетом для властей должны быть поддержка малых фермерских хозяйств, а не компаний. Минимальную заработную плату следует поднять выше порога голода. Пособия по безработице необходимо увеличить и рассчитывать в соответствии с количеством членов семьи. Электричество, воду и природный газ можно временно сделать бесплатными», — предложили социологи.

Возникает резонный вопрос, где взять деньги на субсидии для бедных, когда казна Турции опустела? Огромный дефицит бюджета объясняется не только расходами на борьбу с коронавирусом, но и поддержку военных в Сирии, Ливии, Судане, Сомали, Афганистане, Палестине, Карабахе, Ираке.

К обескровленному бюджету присосались 3,6 млн сирийских беженцев (по официальной статистике), 70% которых женщины и дети. По неофициальной, в республике не менее 5 млн выходцев из Сирии.

Это дешевая рабочая сила, вытесняющая турецких граждан с рынка труда. В марте число безработных в республике достигло 4,23 млн человек (13,1%) Однако реальная цифра намного больше.

Labor force in Turkey amid the pandemic: Women’s share in employment is shrinking day by day, the number of farmers has dropped by 4.3 percent in a year, shows a recent report by TEPAV https://t.co/kh82bKePGF pic.twitter.com/ezYMAnteN5 — bianet English (@bianet_eng) May 11, 2021

Импорт убивает фермерские хозяйства

Повышение цен на продукты питания также связано со структурными проблемами в сельском хозяйстве и животноводстве. Объемы производства пшеницы, бобовых, подсолнечника не увеличиваются.

В 2020-м в Турции собрали 20,5 млн тонн пшеницы, аналогичный урожай был в 1988 году. Но три десятка лет назад население страны составляло всего 53 млн человек, а в 2021-м перевалило за 85 млн человек.

Власти решили импортировать недостающий объем сельскохозяйственной продукции из других стран на условиях нулевых или сниженных таможенных пошлин. К примеру, Турция ввозит красное мясо из Венесуэлы, Боснии и Герцеговины, Франции, Литвы, Румынии и ряда других государств.

При этом фермерские хозяйства не могут конкурировать с импортной продукцией. Себестоимость произведенных внутри страны товаров выросла из-за 100% повышения цен на семена, удобрения и горючее. В связи с внешними факторами за последние 10 лет число фермерских хозяйств в республике сократилось с 1,1 млн до 600 тыс., а занятых в них работников — с 7,4 млн до 4,1 млн человек.

Turkey’s unemployment rate stood at 13.1 percent in March https://t.co/YCvWSfnf11 — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) May 11, 2021

Последней каплей для турецких фермеров стал мартовский указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отмене таможенной пошлины на импорт ряда продуктов из Азербайджана, среди которых оказался и чай.

Земледельцы поняли, что ждать поддержки от правительства не стоит. Их негодование полностью разделяет депутат оппозиционной «Республиканской народной партии» в Трабзоне Ахмет Кая. Он заявил, что из соседнего государства завезли 300 тонн чая, хотя в самой республике «амбары полны».

«Тысячи людей в Ризе, Трабзоне, Гиресуне и Артвине живут за счет продажи чая. Объясните мне, почему вы подписали это решение об импорте? В Турции 122 тысячи тонн чая ждут на складах, 20 тысяч тонн, оставшихся с прошлых лет, заплесневели. Разве это справедливо по отношению к нашим производителям? Ситуация в сельском хозяйстве критическая. У фермеров нет денег на покупку удобрений, а банки уже не дают кредиты», — заявил Кая.

Олигархия и непотизм

Турецкая интеллигенция, глядя на все происходящее, справедливо замечает, что страна «вернулась в девяностые».

Проблемы народного хозяйства обусловлены тем, что государство самоустранилось от активного участия в развитии экономики. Вопреки главным принципам кемалистской идеологии — реформизму и этатизму (госконтроль экономики), Анкара отказалась от регуляции цен, процентных ставок, валютного курса.

Власти допустили иностранных инвесторов к предпринимательской деятельности. Страна погрязла в кредитах, полученных от Всемирного банка, Катара, Китая. Эксперты ожидают роста инфляции до пиковых отметок, как это было в восьмидесятых-девяностых годах (110% — в 1980-м, 104% — в 1994-м).

Foreign debts of emerging economies. Turkey’s figures are most alarming, more so than even those of Venezuela and Argentina. (1) Turkish Lira will probably continue to fall, (2) The Erdoğan regime is in trouble, (3) An IMF bailout and stabilization plan may be the only way out. https://t.co/qNxqlKXPI6 — Timur Kuran (@timurkuran) May 12, 2021

Именно в эти годы в Турции начался расцвет капитализма, бурный рост компаний, принадлежащих холдингам Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Rönesans Holding, Doğuş Holding. Владельцы этих финансовых конгломератов входят в сотню самых богатых граждан Турции, суммарно они владеют 100 млрд 400 млн долларов. Для сравнения, бюджет Турции в последние годы не превышает 800 млрд долларов.

И пока влиятельные кланы богатеют, а на руководящие посты в стране ставят близких к правящей партии людей, народу нечего есть. Ибо как говорится в Евангелии от Матфея: «всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет»...