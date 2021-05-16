Кинокритик Сычев объяснил провал фильма Джаника Файзиева «Вратарь Галактики»

Картина режиссера Джаника Файзиева «Вратарь Галактики» стала одним из крупнейших российских блокбастеров. На ее создание было потрачено 768 миллионов рублей, тогда как в прокате она собрала лишь 75 миллионов. Кинокритик Сергей Сычев объяснил ФАН, почему фильм о галактическом футболе оказался провальным.

По мнению эксперта, неудача «Вратаря» была вполне очевидна. Ведь высокобюджетное кино было выпущено после того, как в России из-за коронавируса было введено ограничение на количество зрителей в кинотеатрах.

«Фильм вышел, когда прокат в России фактически не начал функционировать после локдауна. Было совершенно очевидно, что выпустить фильм в это время (27 августа 2020 года) — все равно что броситься на амбразуру: пустые кинозалы, люди напуганы, в кино идти никто не хочет», — говорит собеседник ФАН.

facebook.com / Сергей Сычев

Стоит отметить, что примерно в это же время, с разницей в один день, в международный прокат вышел голливудский блокбастер «Довод». Его судьба была куда успешнее, однако, по мнению Сычева, даже эта картина не смогла вернуть российского зрителя в кинотеатры. И, как следствие, не отбила средств, которые были потрачены на ее создание.

«Довод» должен был вернуть людей в кино, но не вернул. Нет ничего удивительного, что «Вратарь Галактики» не смог вернуть свои деньги. Я думаю, никто на это и не рассчитывал», — отмечает критик.

Также эксперт видит и другой смысл картины Файзиева — нематериальный. Картина стала неким манифестом для всего российского кинематографа, актом смелости и самоотверженности.

«Выпуском этого фильма важно было заявить, что мы не боимся, мы все равно готовы выпускать кино, кинотеатры должны работать, даже несмотря на то, что есть риск коммерческого провала. Мне кажется, «Вратарь Галактики» стал своего рода символом отваги, храбрости наших кинопроизводителей, которые рискнули», — говорит Сычев.

кадр из фильма «Вратарь галактики» /

Бесспорно, в других условиях результат проката «Вратаря Галактики» мог кардинально отличаться. Однако опытный кинокритик уверен, что материальную составляющую фильм бы все равно не перекрыл.

«Понятно, что такой дорогой фильм не мог бы окупиться ни тогда, ни сейчас. В принципе, если посмотреть, практически все высокобюджетные фильмы, которые сейчас выходят, не окупаются в прокате, если это не новогодние праздники. «Вратарь Галактики» все равно бы не окупился, но результат был бы другой, гораздо выше», — заключил эксперт.

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