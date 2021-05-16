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16 мая 14:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
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Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
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Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
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Весь мир
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Кинокритик Сычев объяснил провал фильма Джаника Файзиева «Вратарь Галактики»

  /   Обновлено: 16 мая 2021 14:00
Общество
Кинокритик Сычев объяснил провал фильма Джаника Файзиева «Вратарь Галактики»
кадр из фильма «Вратарь галактики»  / 

Картина режиссера Джаника Файзиева «Вратарь Галактики» стала одним из крупнейших российских блокбастеров. На ее создание было потрачено 768 миллионов рублей, тогда как в прокате она собрала лишь 75 миллионов. Кинокритик Сергей Сычев объяснил ФАН, почему фильм о галактическом футболе оказался провальным.

По мнению эксперта, неудача «Вратаря» была вполне очевидна. Ведь высокобюджетное кино было выпущено после того, как в России из-за коронавируса было введено ограничение на количество зрителей в кинотеатрах.

«Фильм вышел, когда прокат в России фактически не начал функционировать после локдауна. Было совершенно очевидно, что выпустить фильм в это время (27 августа 2020 года) — все равно что броситься на амбразуру: пустые кинозалы, люди напуганы, в кино идти никто не хочет», — говорит собеседник ФАН.

Кинокритик Сычев объяснил провал фильма Джаника Файзиева «Вратарь Галактики»
facebook.com  / Сергей Сычев

Стоит отметить, что примерно в это же время, с разницей в один день, в международный прокат вышел голливудский блокбастер «Довод». Его судьба была куда успешнее, однако, по мнению Сычева, даже эта картина не смогла вернуть российского зрителя в кинотеатры. И, как следствие, не отбила средств, которые были потрачены на ее создание.

«Довод» должен был вернуть людей в кино, но не вернул. Нет ничего удивительного, что «Вратарь Галактики» не смог вернуть свои деньги. Я думаю, никто на это и не рассчитывал», — отмечает критик.

Также эксперт видит и другой смысл картины Файзиева — нематериальный. Картина стала неким манифестом для всего российского кинематографа, актом смелости и самоотверженности.

«Выпуском этого фильма важно было заявить, что мы не боимся, мы все равно готовы выпускать кино, кинотеатры должны работать, даже несмотря на то, что есть риск коммерческого провала. Мне кажется, «Вратарь Галактики» стал своего рода символом отваги, храбрости наших кинопроизводителей, которые рискнули», — говорит Сычев.

Кинокритик Сычев объяснил провал фильма Джаника Файзиева «Вратарь Галактики»
кадр из фильма «Вратарь галактики»  / 

Бесспорно, в других условиях результат проката «Вратаря Галактики» мог кардинально отличаться. Однако опытный кинокритик уверен, что материальную составляющую фильм бы все равно не перекрыл.

«Понятно, что такой дорогой фильм не мог бы окупиться ни тогда, ни сейчас. В принципе, если посмотреть, практически все высокобюджетные фильмы, которые сейчас выходят, не окупаются в прокате, если это не новогодние праздники. «Вратарь Галактики» все равно бы не окупился, но результат был бы другой, гораздо выше», — заключил эксперт.

Сегодня одной из самых ожидаемых лент российского кинематографа является картина «Декабрь» режиссера Клима Шипенко. Фильм расскажет о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. Ранее кинокритик, историк кино Валерий Фомин объяснил, почему фильм может стать успешным.

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Все новости / Общество / Кинокритик Сычев объяснил провал фильма Джаника Файзиева «Вратарь Галактики»
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