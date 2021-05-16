Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи

Сочи, 16 мая. Сотрудники полиции выясняют все подробности конфликта в Адлерском районе. Ссора произошла между двумя компаниями мужчин.

По неофициальной информации, граждане стали ругаться, не поделив место на парковке. Не договорившись, они устроили «кулачный бой». Один из участников достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов.

По факту инцидента сочинские полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Житель Всеволожска на одной из парковок стал жертвой нападения неизвестного. Водитель престижной иномарки во время конфликта брызнул в оппонента из газового баллончика, сообщал ФАН.