Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье

Чита, 16 мая. Смертельная авария произошла в поселке Новокручининский. Мужчина без водительских прав врезался в переходившее дорогу животное.

Согласно данным МВД по Забайкальскому краю, молодой человек скончался на месте происшествия. ДТП произошло на трассе Чита — Забайкальск — госграница с КНР.

Водитель мотоцикла Honda без защитной экипировки и шлема с пассажиром увидел экипаж ДПС и поехал быстрее. После этого он врезался в корову, которая переходила дорогу без погонщика.

Пассажир мотоцикла, так же как и его 21-летний друг, не имел экипировки и шлема. После аварии 25-летнего молодого человека доставили в больницу.

Водитель мопеда без прав накануне устроил ДТП с пострадавшими в центре Краснодара. Мопедист не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал во встречном направлении, сообщал ФАН.