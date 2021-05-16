Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ

Москва, 16 мая. Принципы выстраивания отношений с Российской Федерацией, которые озвучили в Европе, являются «политическим словоблудием», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

По его словам, российская сторона готова ввести ответные меры на непризнание институтов власти страны. Так депутат прокомментировал проект доклада Европейского парламента, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Москвой.

«Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» — подчеркнул Бальбек.

Ранее депутат Государственной думы РФ заявил, что Москва готова поддержать намерение Киева начать диалог, несмотря на напряженные двусторонние отношения.