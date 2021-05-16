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16 мая 13:03
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новостей
13:01
Происшествия
Виновником конфликта с полицией в Дагестане стал брат обвиняемого в наезде на инспектора
13:01
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева в 59 лет похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
13:01
Общество
Переселенец купил участок на границе в США для пропуска других мигрантов
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
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Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ

Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
фото из личного архива Руслана Бальбека

Москва, 16 мая. Принципы выстраивания отношений с Российской Федерацией, которые озвучили в Европе, являются «политическим словоблудием», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

По его словам, российская сторона готова ввести ответные меры на непризнание институтов власти страны. Так депутат прокомментировал проект доклада Европейского парламента, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Москвой.

«Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» — подчеркнул Бальбек.

Ранее депутат Государственной думы РФ заявил, что Москва готова поддержать намерение Киева начать диалог, несмотря на напряженные двусторонние отношения.

госдума рф европа бальбек
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