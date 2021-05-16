Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, 16 мая. Израильские истребители нанесли удары по объектам движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Истребители уничтожили военные объекты в штабе разведки движения ХАМАС на территории сектора Газа. При этом за минувшие сутки израильская армия поразила 90 целей в секторе Газа.

Израиль и палестинские группировки ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли около 200 человек, более 1,2 тысячи человек получили ранения. Однако пострадавших может быть еще больше.

Ранее стало известно, что израильские истребители нанесли удар по дому одного из командиров боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа.