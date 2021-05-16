Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора



Удивительные люди эти несистемные российские либералы. Они ярые приверженцы неких «общечеловеческих ценностей» и гуманизма, они за все хорошее и против всего плохого, но… Выбирать сторону в израильско-палестинском конфликте — дело подлое и неблагодарное. Там нет святых и однозначно правых, ни с одной стороны. Есть огромное количество людей, которые хотят жить спокойно, в мире, работать и растить детей, а есть те, кто абсолютно четко заточен только на кровопролитие и войну. Такие люди есть с обеих сторон. По большому счету из-за них страдают оба народа.

Достаточно посмотреть на алгоритм того, как все происходит — он хорошо отработан. Стоит только установиться достаточно хрупкому миру, как обязательно что-то случается: либо со стороны Палестины устроят нечто такое, на что обязательно отвечает Израиль, либо со стороны Израиля происходит какая-то провокация. Например, кто-то начинает строить на земле, которая была определена как палестинская, очередное поселение, которое, кстати, и само Правительство Израиля строить запрещает.

А дальше все как лавина с горы: начинаются какие-то нападения, теракты, градус жестокости повышается и все выливается в ракеты, которые стаями летят с обеих сторон. Причем израильская армия вроде и старается действовать осторожно, чтобы не убивать мирных палестинцев, но на самом деле число погибших огромное. На мой взгляд, виноватых и праведных в этом конфликте искать — дело совершенно бесперспективное.

Global Look Press / Yasser Qudih / XinHua

Но вот российские оппозиционеры-гуманисты все знают четко, они однозначно, без всяких оговорок занимают сторону Израиля. Да не просто занимают, а еще с таким запредельным градусом ожесточенности, что просто удивляешься: милые же люди эти правозащитники, писатели, журналисты, адепты вселенского добра, но вот на слезинку палестинского ребенка им совершенно наплевать. Наверное, потому, что палестинский ребенок для них — не человек.

Они просто требуют крови. Они требуют раскатать палестинские территории в пыль. Для них все однозначно, они даже и мысли допустить не могут, что в чем-то есть вина и Израиля. А она есть, очень даже солидная. Это очевидно всем здравомыслящим людям.

И еще эти люди — удивительные лицемеры. Казалось бы, что к этому уже пора привыкнуть, но нет. Они очень сильно переживают за Израиль, на которые летят неточные и примитивные палестинские ракеты. Большую часть этих ракет сбивает ПВО, некоторые из них падают в пустыне, вдали от городов, некоторые взрываются сразу после старта. Ну вот никак не чудо оружие. Звучит громко, но особого эффекта нет. В Израиле народ относится к этим ракетам, скорее, как к неизбежной стихии, которую нужно просто переждать, но реакция российских совестливых оппозиционеров такова, как будто бы эти ракеты летят непосредственно в них самих.

А совсем рядом, на границе с Россией, есть Донбасс, который уже семь лет живет так, как Израилю не снилось и в страшных снах. Украинские военные, хотя как-то даже язык не поворачивается их так назвать, буквально ежедневно накрывают Донбасс не примитивными ракетами, собранными в кустарных мастерских, которые летят не прицельно, а достаточно точными снарядами и минами, да и снайперским огнем по мирному населению не брезгуют.

Global Look Press / Ahmed Adnan Alsharateha / Keystone Press Agency

Но для российского оппозиционера и тут все однозначно: все жертвы — исключительно жертвы «российской агрессии». А Украина вообще ни в чем не виновата, она — жертва, молодая европейская демократия, которая подверглась агрессии со стороны российской «тирании». Конечно, и нацистов никаких на Украине нет, все это — киселевско-соловьевские байки.

По большому счету народ Донбасса им тоже ничуть не жаль. Обстрелы, пусть даже штурмы городов с последующими концлагерями и геноцидом — они всего этого в упор замечать не будут. Шендеровичи и Альбацы будут радостно писать, что свободолюбивые украинцы дали российскому агрессору по зубам, невзирая на количество замученных и убитых украинскими неонацистами.

Вот и вся цена их гуманизму и человеколюбию. Да что далеко ходить — вы же помните, как в 1993 году эти люди со светлыми лицами — актеры, музыканты и режиссеры — призывали раздавить «красную гадину» в самом центре Москвы и радостно хлопали в ладошки, когда по Белому дому стреляли танки?