Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой

Челябинск, 16 мая. Самец альпака по кличке Еремей на конкурсе парикмахеров получил стильную прическу. Процедура стала необходимостью из-за жары.

Сотрудники зоопарка, где проживает альпака, недавно объявили конкурс, в котором победили две бесстрашные девушки из салона «Причесон». Специалисты своего дела превратили южноамериканское животное из семейства верблюжьих в настоящего «модника».

Пока девушки наводили красоту, сотрудники зоопарка держали и успокаивали Еремея. Теперь альпаку можно смело назвать самым привлекательным питомцем зоопарка. Сотрудники заведения поблагодарили специалистов за труд, отметив, что «результат превзошел все ожидания».

Тем временем барнаульский зоопарк пополнился маленьким муфлоном, сообщал ФАН. Малыш появился на свет в апреле.