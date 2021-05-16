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16 мая 13:03
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новостей
13:01
Происшествия
Виновником конфликта с полицией в Дагестане стал брат обвиняемого в наезде на инспектора
13:01
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева в 59 лет похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
13:01
Общество
Переселенец купил участок на границе в США для пропуска других мигрантов
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
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Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой

Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
Невские Новости  /  Григорьева Оксана

Челябинск, 16 мая. Самец альпака по кличке Еремей на конкурсе парикмахеров получил стильную прическу. Процедура стала необходимостью из-за жары.

Сотрудники зоопарка, где проживает альпака, недавно объявили конкурс, в котором победили две бесстрашные девушки из салона «Причесон». Специалисты своего дела превратили южноамериканское животное из семейства верблюжьих в настоящего «модника».

Пока девушки наводили красоту, сотрудники зоопарка держали и успокаивали Еремея. Теперь альпаку можно смело назвать самым привлекательным питомцем зоопарка. Сотрудники заведения поблагодарили специалистов за труд, отметив, что «результат превзошел все ожидания».

Тем временем барнаульский зоопарк пополнился маленьким муфлоном, сообщал ФАН. Малыш появился на свет в апреле.

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