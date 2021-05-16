Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма

Вашингтон, 16 мая. Американский полковник Мэттью Ломейер был отстранен от командования после заявления о распространении идей марксизма среди военнослужащих США, сообщили журналисты.

Полковник Космических сил Соединенных Штатов принял участие в подкасте. Во время дискуссии военнослужащий рассказал о созданной им книге, в которой рассказывается о распространении марксистской идеологии.

«Это не было широко распространено в социальных сетях или по всей стране за последний год, но распространялось среди военных Соединенных Штатов», — сказал Ломейер в ходе передачи.

После этого полковника отстранили от командования подразделением указом генерала Стивена Уиттинга.

Как стало известно ранее, спецназ и ВВС США готовятся противостоять России в Арктике.