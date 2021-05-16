Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона

Тель-Авив, 16 мая. Палестинское движение ХАМАС возобновило обстрелы территории Израиля, система воздушной тревоги работает в крупном городе Ашкелон.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, сирены воздушной тревоги звучат в городе Ашкелон и районах, граничащих с сектором Газа.

Ранее в Израиле назвали последние данные по количеству обстрелов со стороны Палестины за последние сутки. Помимо этого в ЦАХАЛ заявили о нанесении удара по дому одного из командиров боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа.