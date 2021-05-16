Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской

Лондон, 16 мая. Медики обнаружили тромбоз у супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц.

Королевская особа еще в начале года привилась вакциной от коронавируса AstraZeneca. Спустя некоторое время она обратилась за помощью к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие. Сейчас Мария Кристина фон Рейбниц проходит лечение дома.

Представитель члена британской королевской семьи не готов комментировать сведения о болезни принцессы. Известно, что 76-летняя принцесса Кентская получила два укола препарата от англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

О случаях тромбоза после использования вакцины AstraZeneca известно давно. В связи с этим, например, в Болгарии запретили прививать женщин моложе 65 лет. Многие страны обеспокоены качеством препарата AstraZeneca. Использование средства ограничено в ряде государств.