Банги, 16 мая. В Центральноафриканской Республике продолжают демонстрировать российский фильм «Турист». На стадионе столицы прошел второй показ картины для всех желающих.

На премьеру, которая состоялась в пятницу, 14 мая, пришли от 10 до 20 тысяч человек. На следующий день зрителей собралось еще больше: стадион Бартелеми Боганды, который рассчитан на 50 тысяч мест, почти весь заполнился.

«Турист» рассказывает о российских инструкторах и их роли в стабилизации ситуации в ЦАР. Кино имеет огромное значение для дружбы и многополярного партнерства между Москвой и Банги: это первый совместный творческий опыт двух стран. Кроме того, фильм вышел на официальном языке республики — санго, чего раньше не случалось.

Главный герой — российский офицер с позывным Турист. Он прибыл в ЦАР в составе группы специалистов, чтобы обучать вооруженные силы (FACA). Однако попал в водоворот событий, которые только недавно сотрясали страну в реальности, — попытку государственного переворота, предпринятую экс-президентом Франсуа Бозизе и конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Премьеру «Туриста» посетили и россияне: президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов и актеры, исполнившие главные роли. Они также встретились с местной молодежью.

Кроме того, социолог выступил перед премьерой фильма на столичном стадионе. Он выразил уверенность, что картина сможет выполнить чрезвычайно важную для ЦАР миссию — объединить народ. После первого показа Шугалей поделился своими впечатлениями. По его мнению, у центральноафриканцев появилась возможность увидеть, какую работу проделали российские специалисты.

Федеральное агентство новостей /

Иванов также не остался равнодушным. Он прибыл в Банги для участия в пресс-конференции «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам». Глава СОМБ отметил, что инструкторы выполнили поставленную перед ними задачу: национальные войска подготовлены и готовы сохранять мир и стабильность в стране.

Один из создателей картины, продюсер Генрих Кен, подчеркнул, что основной задачей российско-центральноафриканской группы стала необходимость продемонстрировать правду. Они старались как можно честнее рассказать, что происходит в ЦАР.