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16 мая 14:31
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новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
13:55
Весь мир
Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах
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Второй показ фильма «Турист» в столице ЦАР собрал около 50 тысяч зрителей

Весь мир
Второй показ фильма «Турист» в столице ЦАР собрал около 50 тысяч зрителей
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 16 мая. В Центральноафриканской Республике продолжают демонстрировать российский фильм «Турист». На стадионе столицы прошел второй показ картины для всех желающих.

На премьеру, которая состоялась в пятницу, 14 мая, пришли от 10 до 20 тысяч человек. На следующий день зрителей собралось еще больше: стадион Бартелеми Боганды, который рассчитан на 50 тысяч мест, почти весь заполнился.

«Турист» рассказывает о российских инструкторах и их роли в стабилизации ситуации в ЦАР. Кино имеет огромное значение для дружбы и многополярного партнерства между Москвой и Банги: это первый совместный творческий опыт двух стран. Кроме того, фильм вышел на официальном языке республики — санго, чего раньше не случалось.

Главный герой — российский офицер с позывным Турист. Он прибыл в ЦАР в составе группы специалистов, чтобы обучать вооруженные силы (FACA). Однако попал в водоворот событий, которые только недавно сотрясали страну в реальности, — попытку государственного переворота, предпринятую экс-президентом Франсуа Бозизе и конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Второй показ фильма «Турист» в столице ЦАР собрал около 50 тысяч зрителей
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Премьеру «Туриста» посетили и россияне: президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов и актеры, исполнившие главные роли. Они также встретились с местной молодежью.

Кроме того, социолог выступил перед премьерой фильма на столичном стадионе. Он выразил уверенность, что картина сможет выполнить чрезвычайно важную для ЦАР миссию — объединить народ. После первого показа Шугалей поделился своими впечатлениями. По его мнению, у центральноафриканцев появилась возможность увидеть, какую работу проделали российские специалисты.

Второй показ фильма «Турист» в столице ЦАР собрал около 50 тысяч зрителей
Федеральное агентство новостей  / 

Иванов также не остался равнодушным. Он прибыл в Банги для участия в пресс-конференции «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам». Глава СОМБ отметил, что инструкторы выполнили поставленную перед ними задачу: национальные войска подготовлены и готовы сохранять мир и стабильность в стране.

Один из создателей картины, продюсер Генрих Кен, подчеркнул, что основной задачей российско-центральноафриканской группы стала необходимость продемонстрировать правду. Они старались как можно честнее рассказать, что происходит в ЦАР.

турист цар
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Все новости / Весь мир / Второй показ фильма «Турист» в столице ЦАР собрал около 50 тысяч зрителей
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