Париж, 16 мая. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подозревается в организации схемы по созданию фиктивных рабочих мест в Европарламенте.

Одна из французских газет опубликовала отчет следователей Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями Франции. В документе указано, что руководство партии было посредником при организации незаконного использования европейских средств путем найма фиктивных помощников для парламентариев ЕП.

В Европарламенте заявили, что указанная мошенническая схема нанесла ущерб на сумму в 6,8 млн евро. Адвокат Ле Пен Родольф Босслю категорически отвергает все обвинения.

Ранее сообщалось о том, что Франция оказалась на пороге военного переворота из-за непродуманной миграционной политики.