Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС

Махачкала, 16 мая. Правоохранительные органы Республики Дагестан задержали мужчину, сбившего полицейского. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе СК сообщили, что главным подозреваемым стал 34-летний житель Ботлихского района. Двигаясь на Toyota Camry по автодороге Ботлих — Рахата — Беледи, он совершил наезд на инспектора. Следствие настаивает, что мужчина пошел на этот шаг намеренно, с целью применения насилия в отношении представителя власти.

После ДТП виновник события скрылся с места происшествия, сейчас его допрашивают дознаватели. Пострадавший находится в больнице, уголовное разбирательство инициировано по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

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