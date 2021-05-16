Главный инфекционист ФМБА оценил необходимость ограничений из-за роста случаев COVID

В ближайшие недели ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией стабилизируется, но за спадом может последовать новая вспышка. Таким прогнозом с корреспондентом ФАН поделился заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.

«В ближайшие дни ситуация стабилизируется; так и будет волнообразно — то выше, то ниже заболеваемость. Но все-таки с неким декрементом затухания: то есть каждая следующая волна будет ниже предыдущей», — рассказал врач.

Владимир Никифоров прокомментировал опасения о возможном старте третьей волны заболеваемости коронавирусом.

«У нас этот подъем отсрочен после майских праздников: когда все ударились в гульбу, забыли про меры безопасности — как раз две недели и прошли. Некий рост действительно есть, но он некритичен. Я считаю, радикальных телодвижений ситуация не требует», — отметил собеседник ФАН.

Существующий рост числа заболевших Владимир Никифоров назвал не слишком большим.

«Все-таки многие уже переболели, поставили вакцину. Но наша вина в стране, что российский народ очень не любит прививаться: и вакцина есть, и возможности есть, но нас ведь палкой же не загонишь на прививку», — посетовал врач.

Преподаватель Российского национального исследовательского медицинского университета также высказался по поводу готовности Минобрнауки перевести на удаленку студентов в связи с ростом числа новых случаев.

«Семестр заканчивается, начинаются экзамены, нет уже смысла сейчас переводить на удаленку. Экзамены онлайн — это профанация при любом раскладе. Студенты хитрые, они лучшие хакеры, чем преподаватели: умудряются списывать так, что мы это проверить не можем. По крайней мере, медицинское образование удаленно — это вообще фикция», — добавил Никифоров.

Ранее в эфире телеканала «Россия-1» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что россиянам не следует ждать третьей волны коронавируса — важно сделать прививку уже сейчас. А министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о готовности ведомства перевести вузы на дистанционный формат в случае продолжения роста заболеваемости. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 16 мая заявил, что за сутки выявлено более 8,5 тыс. новых случаев коронавируса в России.