Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 13:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:01
Екатерина Андреева в 59 лет похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
13:01
Переселенец купил участок на границе в США для пропуска других мигрантов
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
Все новости
16 мая 13:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:01
Екатерина Андреева в 59 лет похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
13:01
Переселенец купил участок на границе в США для пропуска других мигрантов
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
Все новости

Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар

Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
Global Look Press  /  Hristo Rusev

София, 16 мая. Отсутствие Болгарии в российском списке недружественных стран обрадовало жителей республики. Однако сам перечень весьма озадачил болгар.

Правительство РФ официально одобрило список недружественных государств, работа диппредставительств которых в России будет серьезно ограничена. В перечень попали только две страны: США и Чехия. Сообщение об этом активно растиражировали зарубежные, в том числе болгарские СМИ. Болгары в комментариях к публикации издания «Факты» активно и эмоционально обсуждают российский список.

В Болгарии считают закономерным включение Соединенных Штатов в перечень недружественных стран. По мнению пользователей, основания для этого есть почти у любой страны мира. Многие болгары опасаются, что в ближайшем будущем их страна пополнит российский черный список. Чтобы отсрочить это, авторы комментариев переводят стрелки на другие страны и напоминают о западном влиянии, формирующем антироссийскую политику восточноевропейских государств.

«Что ж, США – враг номер один для многих стран», - пишет пользователь Болшевик.

«А пока Болгария находится в зале ожидания на получение «почетного» звания «врага России». С такими друзьями, как США и ЕС, Болгарии и враги не нужны», - пишет другой пользователь.

«Интересно отсутствие в списке Украины, Польши и стран Прибалтики. Говорят, что они русофобы и слуги американцев, но их не включили», - недоумевает бръмчо.

«Даже Украина – друг РФ. Хунта Сороса в Киеве не является критерием, как и в Болгарии», - объясняет Контрата.

«Что ж, оказалось, что мы не враги. И никакими ракетами по нам не ударят», - радуется Радул.

Болгария в конце апреля бездоказательно обвинила РФ в причастности к взрывам на складах оружия и боеприпасов. Инциденты, о которых идет речь, происходили с 2011 по 2020 год. Этим София повторила чешскую модель антироссийской провокации, результатом которой стало разрушение отношений РФ и Чехии в ущерб последней. Болгары опасаются негативных последствий собственных нападок в адрес России.

россия болгария болгары недружественные страны
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 190884 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 181639 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 69169 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 66021 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 39035 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Все новости / Политика / Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
Рейтинг@Mail.ru