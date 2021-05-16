Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар

София, 16 мая. Отсутствие Болгарии в российском списке недружественных стран обрадовало жителей республики. Однако сам перечень весьма озадачил болгар.

Правительство РФ официально одобрило список недружественных государств, работа диппредставительств которых в России будет серьезно ограничена. В перечень попали только две страны: США и Чехия. Сообщение об этом активно растиражировали зарубежные, в том числе болгарские СМИ. Болгары в комментариях к публикации издания «Факты» активно и эмоционально обсуждают российский список.

В Болгарии считают закономерным включение Соединенных Штатов в перечень недружественных стран. По мнению пользователей, основания для этого есть почти у любой страны мира. Многие болгары опасаются, что в ближайшем будущем их страна пополнит российский черный список. Чтобы отсрочить это, авторы комментариев переводят стрелки на другие страны и напоминают о западном влиянии, формирующем антироссийскую политику восточноевропейских государств.

«Что ж, США – враг номер один для многих стран», - пишет пользователь Болшевик.

«А пока Болгария находится в зале ожидания на получение «почетного» звания «врага России». С такими друзьями, как США и ЕС, Болгарии и враги не нужны», - пишет другой пользователь.

«Интересно отсутствие в списке Украины, Польши и стран Прибалтики. Говорят, что они русофобы и слуги американцев, но их не включили», - недоумевает бръмчо.

«Даже Украина – друг РФ. Хунта Сороса в Киеве не является критерием, как и в Болгарии», - объясняет Контрата.

«Что ж, оказалось, что мы не враги. И никакими ракетами по нам не ударят», - радуется Радул.

Болгария в конце апреля бездоказательно обвинила РФ в причастности к взрывам на складах оружия и боеприпасов. Инциденты, о которых идет речь, происходили с 2011 по 2020 год. Этим София повторила чешскую модель антироссийской провокации, результатом которой стало разрушение отношений РФ и Чехии в ущерб последней. Болгары опасаются негативных последствий собственных нападок в адрес России.