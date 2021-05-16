Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными

Москва, 16 мая. Единая информационная платформа национальной системы управления данными улучшит качество и доступность госуслуг. Об этом заявил сенатор Совфеда РФ Валерий Рязанский.

По его словам, у граждан возникают некоторые проблемы с оформлением документов в случае переезда в другой регион.

«Я уже не говорю, что к этому надо приписать всю гамму проблем, связанную с изменением у юридических лиц: смена вида бизнеса, смена юридического адреса и так далее», — сказал сенатор.

Рязанский уверен, что новая структура позволит региональным ведомствам использовать информационные ресурсы в режиме обратной связи с федеральной частью. Это позволит ускорить обмен данными и поможет в урегулировании подобных вопросов.

Ранее стало известно, что Правительство РФ анонсировало запуск Единой информационной платформы национальной системы управления данными. Новая служба заработает до конца 2021 года.