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Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
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16 мая 13:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:01
Екатерина Андреева в 59 лет похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
13:01
Переселенец купил участок на границе в США для пропуска других мигрантов
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
Все новости

Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными

Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Летягина

Москва, 16 мая. Единая информационная платформа национальной системы управления данными улучшит качество и доступность госуслуг. Об этом заявил сенатор Совфеда РФ Валерий Рязанский.

По его словам, у граждан возникают некоторые проблемы с оформлением документов в случае переезда в другой регион.

«Я уже не говорю, что к этому надо приписать всю гамму проблем, связанную с изменением у юридических лиц: смена вида бизнеса, смена юридического адреса и так далее», — сказал сенатор.

Рязанский уверен, что новая структура позволит региональным ведомствам использовать информационные ресурсы в режиме обратной связи с федеральной частью. Это позволит ускорить обмен данными и поможет в урегулировании подобных вопросов.

Ранее стало известно, что Правительство РФ анонсировало запуск Единой информационной платформы национальной системы управления данными. Новая служба заработает до конца 2021 года.

россия совфед рязанский платформа
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Все новости / Политика / Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
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