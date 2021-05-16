Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода

Санкт-Петербург, 16 мая. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 29-летнего жителя поселка Малые Колпаны. Следователи будут ходатайствовать об аресте фигуранта.

Труп пострадавшего был обнаружен в одной из квартир. На теле зафиксированы признаки удушения. Преступление было раскрыто по горячим следам, задержан 27-летний гражданин.

Следствие считает, что фигурант пришел домой к потерпевшему, после чего приятели устроили застолье. Между пьяными мужчинами произошла ссора. Подозреваемый надел на голову жертвы пакет, а затем задушил электрическим шнуром.

Житель города Большой Камень сознался в убийстве подростка. Для расправы мужчина воспользовался цепью, которой задушил потерпевшего, сообщал ФАН.