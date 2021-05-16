Житель Перми до смерти избил друга во время ссоры

Пермь, 16 мая. Драка двух мужчин закончилась смертью человека. Инцидент произошел в Дзержинском районе.

По предварительным данным, два товарища стали выяснять отношения во время застолья с алкогольными напитками. Мужчины серьезно поругались и один из них решил уладить конфликт с помощью кулаков.

Друг обвиняемого получил несовместимые с жизнью травмы, он погиб на месте происшествия. В смерти горожанина подозревают 53-летнего жителя деревни Серга. Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее житель Курской области нанес несколько ударов ножом в грудь мужчине около кафе. Пострадавший скончался в машине скорой помощи, сообщал ФАН.