Израиль и Палестина примут участие в заседании Совбеза ООН

Нью-Йорк, 16 мая. Генсек ООН Антониу Гутерреш и представители Израиля и Палестины примут участие в заседании Совета Безопасности 16 мая. Об этом сообщил осведомленный источник.

По словам информатора, в заседании Совбеза ООН, помимо 15 членов структуры, будут принимать участие израильтяне и палестинцы. Плюс ко всему на мероприятии будут присутствовать представители некоторых региональных стран, включая Иорданию и Египет.

Во время встречи участники заслушают доклад генсека ООН и обсудят эскалацию между палестинцами и израильтянами.

Как стало известно ранее, Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа.