Анастасия Решетова призналась, что Тимати неоднократно ее предавал

Москва, 16 мая. Модель Анастасия Решетова решила, что ей просто необходимо выговориться и записала откровенный монолог, в котором рассказала о трудном детстве и скандальном расставании с Тимати.

Когда поклонники рэпера узнали о его романе с вице-мисс Россия-2014 Анастасией Решетовой, они решили, что это очередное временное увлечение Тимати. Никто не воспринимал их роман всерьез. Однако осенью 2019-го у пары родился ребенок — сын Ратмир. Фанаты надеялись, что музыкант сделает предложение руки и сердца своей возлюбленной, но вместо новости о свадьбе летом прошлого года они объявили о расставании. Тогда ни Тимати, ни Решетова не стали рассказывать, что между ними произошло. Экс-избранница рэпера лишь уточнила, что в их разрыве не виноваты третьи лица. Девушка долгое время старалась сдержанно комментировать расставание, однако на днях решила наконец-то выговориться. На своем YouTube-канале модель опубликовала целый фильм под названием «Мой монолог», в котором рассказала о предательствах музыканта. «В первые месяцы после рождения Ратмира всем вокруг казалось, что у нас идеальная семья, да и сама я так думала. Но 2020-й просто все разнес к чертовой матери! Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой такой, как в подростковом возрасте. Мне было очень тяжело. Несколько моментов полностью сломали мою картину идеальной жизни», — призналась Решетова.

По словам бывшей возлюбленной Тимати, она не рассказала и «одной сотой своей истории». Девушка не хотела усугублять ситуацию и отношения с рэпером, поэтому долго хранила молчание. Однако сейчас Решетова призналась, что просто устала поддерживать образ сильной и холодной женщины.

Рэпер Тимати, судя по всему, посмотрел исповедь экс-избранницы. Музыкант опубликовал на своей странице в Instagram короткий ролик, в котором он плачет, и шутливо его подписал.