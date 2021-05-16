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16 мая 13:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
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Анастасия Решетова призналась, что Тимати неоднократно ее предавал

Шоу-бизнес
Анастасия Решетова призналась, что Тимати неоднократно ее предавал
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 16 мая. Модель Анастасия Решетова решила, что ей просто необходимо выговориться и записала откровенный монолог, в котором рассказала о трудном детстве и скандальном расставании с Тимати.

Когда поклонники рэпера узнали о его романе с вице-мисс Россия-2014 Анастасией Решетовой, они решили, что это очередное временное увлечение Тимати. Никто не воспринимал их роман всерьез. Однако осенью 2019-го у пары родился ребенок — сын Ратмир. Фанаты надеялись, что музыкант сделает предложение руки и сердца своей возлюбленной, но вместо новости о свадьбе летом прошлого года они объявили о расставании.

Тогда ни Тимати, ни Решетова не стали рассказывать, что между ними произошло. Экс-избранница рэпера лишь уточнила, что в их разрыве не виноваты третьи лица. Девушка долгое время старалась сдержанно комментировать расставание, однако на днях решила наконец-то выговориться. На своем YouTube-канале модель опубликовала целый фильм под названием «Мой монолог», в котором рассказала о предательствах музыканта.

«В первые месяцы после рождения Ратмира всем вокруг казалось, что у нас идеальная семья, да и сама я так думала. Но 2020-й просто все разнес к чертовой матери! Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой такой, как в подростковом возрасте. Мне было очень тяжело. Несколько моментов полностью сломали мою картину идеальной жизни», — призналась Решетова.

По словам бывшей возлюбленной Тимати, она не рассказала и «одной сотой своей истории». Девушка не хотела усугублять ситуацию и отношения с рэпером, поэтому долго хранила молчание. Однако сейчас Решетова призналась, что просто устала поддерживать образ сильной и холодной женщины.

Рэпер Тимати, судя по всему, посмотрел исповедь экс-избранницы. Музыкант опубликовал на своей странице в Instagram короткий ролик, в котором он плачет, и шутливо его подписал.

тимати отношения решетова
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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Решетова призналась, что Тимати неоднократно ее предавал
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