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16 мая 13:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
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Названа причина, по которой люди не проверяются на ВИЧ

Общество
Названа причина, по которой люди не проверяются на ВИЧ
ТАСС  /  Сорокин Донат

Москва, 16 мая. Основной двигатель эпидемии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) — стигматизация, люди стесняются тестирования, пояснил гендиректор клиники лечения инфекций H-Сlinic Андрей Злобин.

Он констатировал, что ВИЧ остается одной из главных проблем здравоохранения, поскольку многие не знают свой статус относительно инфекции. Чтобы определить его, нужно пройти соответствующее тестирование, однако многие избегают этой процедуры.

«Мы даже проводили четыре года назад опрос на Московском марафоне, организовывали тестирование, работали с бегунами, участниками Московского марафона. Они, особенно женщины, отвечали: «Как вы себе представляете, что я приду к своему участковому врачу и скажу, что я хочу сдать анализы на ВИЧ? Она же подумает, что я веду беспорядочную половую жизнь?». Вот она — стигма», — рассказал Злобин РИА Новости.

Третье воскресенье мая традиционно является Всемирным днем памяти жертв СПИДа, в 2021 году оно выпало на 16-е число. В этот день не только вспоминают всех, кто ушел из жизни из-за инфекции, но и напоминают о серьезности заболевания и профилактических мерах. Необходимость тестирования на ВИЧ в преддверии этой даты подчеркивали, в частности, в Роспотребнадзоре.

вич тестирование на вич день памяти жертв СПИДа
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