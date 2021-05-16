Названа причина, по которой люди не проверяются на ВИЧ

Москва, 16 мая. Основной двигатель эпидемии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) — стигматизация, люди стесняются тестирования, пояснил гендиректор клиники лечения инфекций H-Сlinic Андрей Злобин.

Он констатировал, что ВИЧ остается одной из главных проблем здравоохранения, поскольку многие не знают свой статус относительно инфекции. Чтобы определить его, нужно пройти соответствующее тестирование, однако многие избегают этой процедуры.

«Мы даже проводили четыре года назад опрос на Московском марафоне, организовывали тестирование, работали с бегунами, участниками Московского марафона. Они, особенно женщины, отвечали: «Как вы себе представляете, что я приду к своему участковому врачу и скажу, что я хочу сдать анализы на ВИЧ? Она же подумает, что я веду беспорядочную половую жизнь?». Вот она — стигма», — рассказал Злобин РИА Новости.

Третье воскресенье мая традиционно является Всемирным днем памяти жертв СПИДа, в 2021 году оно выпало на 16-е число. В этот день не только вспоминают всех, кто ушел из жизни из-за инфекции, но и напоминают о серьезности заболевания и профилактических мерах. Необходимость тестирования на ВИЧ в преддверии этой даты подчеркивали, в частности, в Роспотребнадзоре.