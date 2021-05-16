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16 мая 13:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
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Звезда «Дома-2» Гобозов подрался с отцом бывшей жены на дне рождения сына

Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Гобозов подрался с отцом бывшей жены на дне рождения сына
instagram.com  /  @gobozov_sasha

Москва, 16 мая. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов подрался с бывшим тестем на дне рождения сына Роберта. Предположительно, бывший участник телестройки находился в нетрезвом виде.

Гобозов провел несколько часов с сыном в день рождения мальчика, но затем захотел попасть на праздник в родительском доме своей бывшей жены, певицы и блогера Алианы Устиненко. Как рассказала экс-супруга звезды «Дома-2» в Instagram Stories, ее бывший муж спровоцировал конфликт агрессивным поведением.

«Он пришел пьяный, начал оскорблять папу самыми последними словами», — отметила Устиненко.

Отец певицы ударил Гобозова в лицо и разбил ему нос. По словам блогера, ее бывший муж даже звонил в полицию из-за драки. Устиненко также подчеркнула, что Гобозов был пьян и хотел в таком состоянии забрать сына.

Бывшие супруги познакомились благодаря участию в «Доме-2». Брак пары продлился недолго, и после развода родителей сын звезд реалити-шоу остался жить с матерью. Гобозов говорил, что экс-супруга якобы препятствует его общению с ребенком, однако Устиненко эти обвинения отрицает. Певица подчеркивала, что даже пять лет не подавала на алименты из-за материальных трудностей бывшего мужа.

дом-2 гобозов устиненко
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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Дома-2» Гобозов подрался с отцом бывшей жены на дне рождения сына
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