Звезда «Дома-2» Гобозов подрался с отцом бывшей жены на дне рождения сына

Москва, 16 мая. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов подрался с бывшим тестем на дне рождения сына Роберта. Предположительно, бывший участник телестройки находился в нетрезвом виде.

Гобозов провел несколько часов с сыном в день рождения мальчика, но затем захотел попасть на праздник в родительском доме своей бывшей жены, певицы и блогера Алианы Устиненко. Как рассказала экс-супруга звезды «Дома-2» в Instagram Stories, ее бывший муж спровоцировал конфликт агрессивным поведением.

«Он пришел пьяный, начал оскорблять папу самыми последними словами», — отметила Устиненко.

Отец певицы ударил Гобозова в лицо и разбил ему нос. По словам блогера, ее бывший муж даже звонил в полицию из-за драки. Устиненко также подчеркнула, что Гобозов был пьян и хотел в таком состоянии забрать сына.

Бывшие супруги познакомились благодаря участию в «Доме-2». Брак пары продлился недолго, и после развода родителей сын звезд реалити-шоу остался жить с матерью. Гобозов говорил, что экс-супруга якобы препятствует его общению с ребенком, однако Устиненко эти обвинения отрицает. Певица подчеркивала, что даже пять лет не подавала на алименты из-за материальных трудностей бывшего мужа.