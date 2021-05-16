Иномарка разлетелась на куски после столкновения с фурой под Волгоградом, есть жертвы

Волгоград, 16 мая. Тягач «разорвал» иномарку на трассе Волгоград — Москва. В результате происшествия погибли два человека.

Смертельная авария произошла на 688-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе в Волгоградской области. Иномарка, за рулем которой был 21-летний водитель, на большой скорости влетела в фуру. От удара легковушку разорвало пополам. Жертвами ДТП стали два человека.

По предварительным данным, молодой человек не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон. Легковой автомобиль после мощного столкновения разлетелся на куски по всей трассе. В итоге погибли женщина и 19-летний юноша. Сам виновник аварии и 61-летняя женщина были срочно госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция разбирается в случившемся.

Мужчина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области, сообщал ФАН. Еще одна женщина госпитализирована с различными травмами.