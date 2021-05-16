Биткоину предрекают «метания» на следующей неделе

Москва, 16 мая. Высокая волатильность биткоина в последнее время является причиной для того, чтобы отложить его покупку.

Главная криптовалюта современности ведет себя крайне неоднозначно в последнее время. Так, в течение последней недели биткоин падал на 10% и достигал уровня в 50,9 тыс. долларов. Помимо этого, актив существенно проседал после очередного сообщения от Илона Маска, который временно заморозил схему продажи электромобилей Tesla за биткоины.

Эксперты поделились своим мнением с РБК и озвучили рекомендации по работе с криптовалютой в нынешних условиях. Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков сослался на нервозность рынка, который чувствительно воспринимает новую негативную информацию о биткоине и снижает стоимость инструмента.

«Сейчас на рынке наблюдается приоритет на боковое движение, но могут быть выносы в обе стороны, рынок будет собирать ликвидность как сверху, так и снизу, биткоин может сходить как до 46 тыс. долларов, так и до 53 тыс. долларов», — делится своим мнением гендиректор Newcent Владимир Сметанин.

Ведущий стратег Янис Кивкулис из EXANTE предлагает обратить внимание на повышенный интерес главы Tesla к альткоину Doge, который начинает стремительно расти на фоне поддержки бизнесмена. В это же время инвесторы ждут подтверждений серьезности намерений Маска по отношению к этой криптовалюте. Так, в очередном твите предприниматель сообщил о начале кооперации с разработчиками альткоина.