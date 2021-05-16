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16 мая 13:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
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Биткоину предрекают «метания» на следующей неделе

Экономика
Биткоину предрекают «метания» на следующей неделе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 мая. Высокая волатильность биткоина в последнее время является причиной для того, чтобы отложить его покупку.

Главная криптовалюта современности ведет себя крайне неоднозначно в последнее время. Так, в течение последней недели биткоин падал на 10% и достигал уровня в 50,9 тыс. долларов. Помимо этого, актив существенно проседал после очередного сообщения от Илона Маска, который временно заморозил схему продажи электромобилей Tesla за биткоины.

Эксперты поделились своим мнением с РБК и озвучили рекомендации по работе с криптовалютой в нынешних условиях. Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков сослался на нервозность рынка, который чувствительно воспринимает новую негативную информацию о биткоине и снижает стоимость инструмента.

«Сейчас на рынке наблюдается приоритет на боковое движение, но могут быть выносы в обе стороны, рынок будет собирать ликвидность как сверху, так и снизу, биткоин может сходить как до 46 тыс. долларов, так и до 53 тыс. долларов», — делится своим мнением гендиректор Newcent Владимир Сметанин.

Ведущий стратег Янис Кивкулис из EXANTE предлагает обратить внимание на повышенный интерес главы Tesla к альткоину Doge, который начинает стремительно расти на фоне поддержки бизнесмена. В это же время инвесторы ждут подтверждений серьезности намерений Маска по отношению к этой криптовалюте. Так, в очередном твите предприниматель сообщил о начале кооперации с разработчиками альткоина.

прогноз криптовалюта биткоин
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Все новости / Экономика / Биткоину предрекают «метания» на следующей неделе
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