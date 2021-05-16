Политолог Ищенко рассказал о влиянии здоровья Байдена на Украину

Москва, 16 мая. Украинский политолог, публицист и историк Ростислав Ищенко рассказал о том, как состояние здоровья президента США Джо Байдена сказывается на отношениях Вашингтона и Киева.

Ищенко поделился мыслями о связях США и Украины в контексте состояния здоровья Байдена в материале для одного из российских изданий. Публицист отметил, что политический и военный истеблишмент Соединенных Штатов позволяет себе резкие выпады в адрес американского лидера. По мнению Ищенко, главной причиной стали возраст и психическое состояние президента США.

Политолог подчеркнул, что политическая борьба в администрации Байдена сказывается на связях Вашингтона и Киева. Властям США «мягко говоря не до Украины», и Белый дом не в состоянии транслировать украинским властям недвусмысленные указания.

Ранее бывший агент ФБР Колин Роули рассказала о разладе в военных кругах США из-за открытого письма Байдену от отставных американских генералов.