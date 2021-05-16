ВМФ РФ взял на сопровождение вошедший в Черное море британский военный корабль

Севастополь, 16 мая. Черноморский флот ВМФ РФ следит за патрульным кораблем «Трент» ВМС Великобритании, вошедшим в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Британское судно зашло в Черное море 16 марта. В настоящее время силы и средства Черноморского флота следят за его действиями. Согласно Конвенции Монтре, время нахождения кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, в его акватории ограничено 21 сутками.

Стоит отметить, что 11 мая российский Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции.