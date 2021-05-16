Полицейские в Екатеринбурге устроили рейд на дорогах с помощью специальной программы

Екатеринбург, 16 мая. Сотрудникам ГИБДД Свердловской области стало проще выявлять нарушителей. Силовики недавно провели рейд, используя современное приложение.

Правоохранители получили специальную программу, которая позволяет фиксировать факты пересечения перекрестка возможными нарушителями. Речь идет о тех, кто ездит без прав или на машине, не поставленной на учет в ГИБДД, сообщал ФАН.

В течение двух часов участники рейда на одном из участков дороги получили 15 уведомлений. Проверка показала, что в пяти случаях за рулем находились граждане, лишенные права управления автомобилем. Кроме того, были остановлены три машины, регистрация которых была аннулирована.