Ольга Бузова вспомнила свой первый опыт на ТВ

Москва, 16 мая. Ведущая и певица Ольга Бузова поделилась своими воспоминаниями после первой программы «Дом-2», в которой она стала участницей. С того дня началась ее звездная карьера.

Исполнительница хита «Мало половин» рассказала подписчикам в Instagram, как 17 лет назад она впервые вышла на ТВ. Она появилась на экранах 15 мая 2004 года в рамках шоу «Дом-2».

«Я пришла вся такая наивная 18-летняя девочка, мечтающая встретить своего принца на белом коне. Сейчас мне 35 и хочу сказать, что ничего не изменилось. Я все такая же наивная и мечтающая о принце», — написала певица.

Бузова вспоминает, что в первый день телепрограммы на ней был розовый костюм. Тогда, сидя на лобном месте, она хотела остаться в шоу, а осталась в сердцах поклонников, пишет ведущая. На сегодняшний день ее аудитория в Instagram достигла отметки в 23,3 миллиона человек.

«Спасибо, что рядом всегда», — поблагодарила звезда своих фанатов.

Ольга выразила признательность за любовь и поддержку в течение этих 17-ти лет и отметила, что все эти годы старается дарить поклонникам эмоции, делясь своей жизнью в Сети.

Однако недавно Бузова проявила себя вовсе недружелюбно по отношению к фанатке. На дне рождении артиста Филиппа Киркорова к ней подошла девушка, чтобы сделать селфи, но Бузова оттолкнула ее, показав брезгливое лицо.