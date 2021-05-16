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16 мая 13:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
12:34
Экономика
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Ольга Бузова вспомнила свой первый опыт на ТВ

Шоу-бизнес
Ольга Бузова вспомнила свой первый опыт на ТВ
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 16 мая. Ведущая и певица Ольга Бузова поделилась своими воспоминаниями после первой программы «Дом-2», в которой она стала участницей. С того дня началась ее звездная карьера.

Исполнительница хита «Мало половин» рассказала подписчикам в Instagram, как 17 лет назад она впервые вышла на ТВ. Она появилась на экранах 15 мая 2004 года в рамках шоу «Дом-2».

«Я пришла вся такая наивная 18-летняя девочка, мечтающая встретить своего принца на белом коне. Сейчас мне 35 и хочу сказать, что ничего не изменилось. Я все такая же наивная и мечтающая о принце», — написала певица.

Бузова вспоминает, что в первый день телепрограммы на ней был розовый костюм. Тогда, сидя на лобном месте, она хотела остаться в шоу, а осталась в сердцах поклонников, пишет ведущая. На сегодняшний день ее аудитория в Instagram достигла отметки в 23,3 миллиона человек.

«Спасибо, что рядом всегда», — поблагодарила звезда своих фанатов.

Ольга выразила признательность за любовь и поддержку в течение этих 17-ти лет и отметила, что все эти годы старается дарить поклонникам эмоции, делясь своей жизнью в Сети.

Однако недавно Бузова проявила себя вовсе недружелюбно по отношению к фанатке. На дне рождении артиста Филиппа Киркорова к ней подошла девушка, чтобы сделать селфи, но Бузова оттолкнула ее, показав брезгливое лицо.

бузова дом-2 инстаграм
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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова вспомнила свой первый опыт на ТВ
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