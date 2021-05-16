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16 мая 13:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
12:34
Экономика
Девелоперы нашли новый способ привлечения клиентов в Петербурге
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Центробанк оценил темпы ускорения трендовой инфляции в апреле

Экономика
Центробанк оценил темпы ускорения трендовой инфляции в апреле
pixabay.com  /  stevepb

Москва, 16 мая. Показатель трендовой инфляции в России увеличился до 4,54% в апреле с 4,43% в марте текущего года. Такие результаты приводит Центральный банк РФ.

Рассчитанная на более коротком трехлетнем временном промежутке оценка поднялась на 0,12 процентного пункта по сравнению с мартом и составила 4,87%. Показатели модифицированной базовой инфляции немного сократились, передает «Прайм».

«Инфляционное давление, очищенное от влияния разовых и временных факторов, осталось в апреле на повышенном уровне, свидетельствуя о смещенности баланса рисков в сторону проинфляционных», — уточняется в сообщении Банка России.

По словам представителей регулятора, возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике поможет замедлить годовую инфляцию в конце текущего года. Соответствующие действия также поспособствуют восстановлению показателя к уровню 4% в середине будущего года с последующей стабилизацией, близкой к целевому значению Центробанка.

Ранее сообщалось, что россиян ожидают сюрпризы на финансовом рынке, вызванные инфляцией. Российская валюта может укрепиться на уровне 72–73 рубля за доллар по итогам текущего года.

центробанк инфляция денежно-кредитная политика
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Все новости / Экономика / Центробанк оценил темпы ускорения трендовой инфляции в апреле
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