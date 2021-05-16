Центробанк оценил темпы ускорения трендовой инфляции в апреле

Москва, 16 мая. Показатель трендовой инфляции в России увеличился до 4,54% в апреле с 4,43% в марте текущего года. Такие результаты приводит Центральный банк РФ.

Рассчитанная на более коротком трехлетнем временном промежутке оценка поднялась на 0,12 процентного пункта по сравнению с мартом и составила 4,87%. Показатели модифицированной базовой инфляции немного сократились, передает «Прайм».

«Инфляционное давление, очищенное от влияния разовых и временных факторов, осталось в апреле на повышенном уровне, свидетельствуя о смещенности баланса рисков в сторону проинфляционных», — уточняется в сообщении Банка России.

По словам представителей регулятора, возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике поможет замедлить годовую инфляцию в конце текущего года. Соответствующие действия также поспособствуют восстановлению показателя к уровню 4% в середине будущего года с последующей стабилизацией, близкой к целевому значению Центробанка.

Ранее сообщалось, что россиян ожидают сюрпризы на финансовом рынке, вызванные инфляцией. Российская валюта может укрепиться на уровне 72–73 рубля за доллар по итогам текущего года.