Киев, 16 мая. Решение России не вносить Украину в список недружественных стран является оскорблением для Киева. Об этом заявил киевский журналист Роман Рейнекин.

По его словам, власти Незалежной сильно обиделись, увидев опубликованный Москвой черный список. Журналист напомнил, что Киев на протяжении долгого времени следовал антироссийскому курсу. Были приняты различные русофобские законы и проекты. Кроме того, Украина направила значительное количество финансовых средств, чтобы настроить мировое сообщество против РФ.

Это привело к уничтожению целых секторов экономики Незалежной. Однако страна так и не оказалась в черном списке России. По словам Рейнекина, Киев обиделся на действия Москвы и будет прорабатывать новый антироссийский план, чтобы оказаться в перечне.

Ранее стало известно, что Правительство РФ утвердило список недружественных государств. В него попали Чехия и США.