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16 мая 13:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
12:34
Экономика
Девелоперы нашли новый способ привлечения клиентов в Петербурге
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Журналист Рейнекин рассказал об обиде Киева из-за отсутствия в черном списке РФ

Политика
Журналист Рейнекин рассказал об обиде Киева из-за отсутствия в черном списке РФ
pixabay.com

Киев, 16 мая. Решение России не вносить Украину в список недружественных стран является оскорблением для Киева. Об этом заявил киевский журналист Роман Рейнекин.

По его словам, власти Незалежной сильно обиделись, увидев опубликованный Москвой черный список. Журналист напомнил, что Киев на протяжении долгого времени следовал антироссийскому курсу. Были приняты различные русофобские законы и проекты. Кроме того, Украина направила значительное количество финансовых средств, чтобы настроить мировое сообщество против РФ.

Это привело к уничтожению целых секторов экономики Незалежной. Однако страна так и не оказалась в черном списке России. По словам Рейнекина, Киев обиделся на действия Москвы и будет прорабатывать новый антироссийский план, чтобы оказаться в перечне.

Ранее стало известно, что Правительство РФ утвердило список недружественных государств. В него попали Чехия и США.

украина россия Рейнекин
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Все новости / Политика / Журналист Рейнекин рассказал об обиде Киева из-за отсутствия в черном списке РФ
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