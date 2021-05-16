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16 мая 13:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
12:34
Экономика
Девелоперы нашли новый способ привлечения клиентов в Петербурге
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Эксперт ВШЭ объяснила, как можно снизить цены на продукты питания в России

Экономика
Эксперт ВШЭ объяснила, как можно снизить цены на продукты питания в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 мая. Продовольственные цены в России продолжают расти вместе с мировыми. Стоит ли ждать их снижения, рассказала профессор НИУ ВШЭ Евгения Серова.

Она объяснила, что подорожание продуктов питания вызвано пандемией, прервавшей цепочки поставок, а также приведшей к проблемам с производством и транспортировкой. Еще одна причина — послековидное восстановление экономик, указала экономист в интервью «Российской газете».

По словам Серовой, цены на продовольствие определяются не затратами, а готовностью покупателя платить. Например, если затраты на буханку хлеба составят тысячу рублей, и ее стоимость будет соответствующей, то вряд ли появится спрос. Экономист убеждена, что решение проблемы высоких цен — не в их ограничении, а в помощи тем, кто от этого страдает.

«Рост цен на базовые продукты бьет по низкодоходным группам населения, и именно им надо помогать с помощью адресной продовольственной помощи. Им надо дать возможность питаться так, как они питались до роста цен», — отметила специалист.

Она рассказала, что многие страны мира используют практику продовольственных сертификатов. При этом ничего общего с советскими талонами они не имеют. Тогда, объяснила Серова, вводились ограничения потребления, так как в стране не хватало продовольствия, но сейчас такой проблемы нет.

Помимо этого, Россия — это экспортирующая страна, которая может и должна зарабатывать на продаже продовольствия. Чем больше вкладывать в производство продуктов, тем больше будет рабочих мест, и люди будут тратить деньги на товары, поддерживая тем самым производство, заключила Евгения Серова.

Минпромторг РФ ранее потребовал от ретейлеров предоставить отчет о динамике цен на мясную продукцию. Ведомство также призвало торговые сети не принимать от поставщиков существенное повышение стоимости на мясо.

торговля экономика россии продовольствие
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Все новости / Экономика / Эксперт ВШЭ объяснила, как можно снизить цены на продукты питания в России
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