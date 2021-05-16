Эксперт ВШЭ объяснила, как можно снизить цены на продукты питания в России

Москва, 16 мая. Продовольственные цены в России продолжают расти вместе с мировыми. Стоит ли ждать их снижения, рассказала профессор НИУ ВШЭ Евгения Серова.

Она объяснила, что подорожание продуктов питания вызвано пандемией, прервавшей цепочки поставок, а также приведшей к проблемам с производством и транспортировкой. Еще одна причина — послековидное восстановление экономик, указала экономист в интервью «Российской газете».

По словам Серовой, цены на продовольствие определяются не затратами, а готовностью покупателя платить. Например, если затраты на буханку хлеба составят тысячу рублей, и ее стоимость будет соответствующей, то вряд ли появится спрос. Экономист убеждена, что решение проблемы высоких цен — не в их ограничении, а в помощи тем, кто от этого страдает.

«Рост цен на базовые продукты бьет по низкодоходным группам населения, и именно им надо помогать с помощью адресной продовольственной помощи. Им надо дать возможность питаться так, как они питались до роста цен», — отметила специалист.

Она рассказала, что многие страны мира используют практику продовольственных сертификатов. При этом ничего общего с советскими талонами они не имеют. Тогда, объяснила Серова, вводились ограничения потребления, так как в стране не хватало продовольствия, но сейчас такой проблемы нет.

Помимо этого, Россия — это экспортирующая страна, которая может и должна зарабатывать на продаже продовольствия. Чем больше вкладывать в производство продуктов, тем больше будет рабочих мест, и люди будут тратить деньги на товары, поддерживая тем самым производство, заключила Евгения Серова.

Минпромторг РФ ранее потребовал от ретейлеров предоставить отчет о динамике цен на мясную продукцию. Ведомство также призвало торговые сети не принимать от поставщиков существенное повышение стоимости на мясо.