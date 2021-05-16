Дочь певца Данко попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

Москва, 16 мая. Тяжелобольная дочь певца Данко Агата попала в реанимацию в серьезном состоянии. Девочку, страдающую от ДЦП, госпитализировали с интоксикацией организма.

О госпитализации ребенка рассказала на своей странице в Instagram ее мать, бывшая возлюбленная Данко Наталия Устюменко. По словам женщины, причиной интоксикации стала восходящая инфекция мочевыводящих путей.

«Агушенька в реанимации в крайне тяжелом состоянии. <...> Всех прошу молитв за здоровье Агафьи!» — обратилась к подписчикам экс-избранница певца.

Устюменко также показала пугающие кадры с ребенком в Stories. Дочери Данко поставили капельницу, мочеприемник и зонд. На видео можно услышать тревожные хрипы девочки. Бывшая возлюбленная певца рассказала, что анализ крови ребенка показал воспалительный процесс. Врачи продолжают проводить исследования и следят за состоянием девочки с помощью специальных приборов.

Наталия Устюменко жаловалась, что Данко совсем не помогает ей с содержанием тяжелобольной дочери. Она даже организовала сбор средств на лечение девочки. При этом певец утверждает, что выделяет экс-возлюбленной деньги по мере возможностей.